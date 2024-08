Powerwolf Konzert: heute im Deutschen Fernsehen

Powerwolf setzten 2023 einen weiteren Meilenstein in der Live-Musik-Branche, indem sie während ihres gefeierten Headliner-Sets beim Summer Breeze Festival Augmented Reality einsetzten! Heute, Mittwoch, 28.08., um 23.45 Uhr ist die Show live im deutschen und französischen TV in ARTE zu sehen. Die Show ist bereits jetzt on demand in der ARTE-Mediathek verfügbar.

Nachdem sie schon 2020 und 2021 bei den coronabedingt abgesagten Ausgaben von RockSm Ring und Rock Im Park bestätigt waren, spielen Powerwolf 2025 das erste Mal auf den großen Zwillingsfestivals im Sommer. Nach der morgen in Los Angeles startenden großen USA und Kanada Tour, der massiven Wolfsnächte 2024 Tour durch Europa im Oktober, sowie der Südamerika Tour im Frühjahr 2025 sind die Wölfe für immer mehr große Festivals auf Premium Positionen bestätigt. Mit dem neuen #1 Album Wake Up The Wicked im Gepäck erobern die Wölfe erneut die großen Bühnen weltweit!

Schaue dir Powerwolf live am Summer Breeze 2023 HIER an

Wake Up The Wicked wurde erneut von Joost van den Broek in den Sandlane Recording Facilities produziert und ist ein absoluter Höhepunkt in der Erfolgskarriere der Band. Powerwolf fügen gekonnt neue Einflüsse ein und unterstreichen gleichzeitig die bewährten Stärken der Band. Das neue Album ist hart, überraschend und voller Abwechslung. Während sie ihrem bewährten und gefeierten Sound treu bleiben, gehen Powerwolf auf dem neuen Album einen Schritt weiter und zeigen auch neue Facetten ihres musikalischen Könnens.

20 Jahre nach ihrer Gründung im Jahr 2004 erweitern Powerwolf ihr Repertoire mit höchster Qualität und fügen ihrer außergewöhnlichen Diskographie viele zukünftige Live-Hits hinzu. Wake Up The Wicked ist ein weiteres Statement und baut den Ausnahmestatus der Band als führende Kraft in der Welt des Heavy Metal weiter aus

Powerwolf Live 2024:

Powerwolf 2024 North American Tour:

mit Unleash The Archers

08.29.24 US – Los Angeles, CA / The Hollywood Palladium

08.31.24 US – Denver, CO / The Ogden Theatre

09.03.24 US – Chicago, IL / The Riviera Theatre

09.04.24 US – Cleveland, OH / The Agora Theatre

09.05.24 US – Silver Spring, MD / The Fillmore

09.07.24 US – Tampa, FL / Jannus Landing

09.08.24 US – Atlanta, GA / The Masquerade

09.09.24 US – Charlotte, NC / The Fillmore

09.12.24 US – Philadelphia, PA / The Fillmore

09.13.24 US – Worcester, MA / The Palladium

09.14.24 US – New York City, NY / Brooklyn Paramount

09.15.24 CA – Laval, QC / Place Bell

Powerwolf Wolfsnächte 2024:

mit HammerFall, Wind Rose

04.10.24 DE – Hamburg / Barclays Arena – Low Tickets!

05.10.24 NL – Amsterdam / AFAS Live – Sold Out!

06.10.24 BE – Antwerpen / Lotto Arena – Low Tickets!

09.10.24 FR – Nantes / Zenith – Selling Fast

10.10.24 LU – Esch Sur Alzette / Rockhal

11.10.24 DE – Stuttgart / Schleyerhalle – Low Tickets!

12.10.24 DE – Frankfurt / Festhalle – Low Tickets!

14.10.24 IT – Mailand / Alcatraz – Low Tickets!

16.10.24 CH – Zürich / The Hall – Low Tickets!

17.10.24 FR – Paris / Zenith – Sold Out!

18.10.24 DE – Oberhausen / Rudolf Weber Arena – Selling Fast!

19.10.24 DE – Berlin / Velodrom

21.10.24 PL – Krakau / Tauron Arena

22.10.24 HU – Budapest / MVM Dome

23.10.24 AT – Wien / Gasometer – Sold Out!

25.10.24 DE – München / Olympiahalle – Low Tickets!

26.10.24 CZ – Prag / Sportovni Hala Fortuna – Selling Fast!

Latin American Crusade 2025

23.04.25 MX – Mexico City / Auditorio BB

24.04.25 MX – Guadalajara / Guanamor Teatro Estudio

25.04.25 MX – Monterrey / Showcenter

27.04.25 CR – San Jose / Peppers Club

29.04.25 SV – San Salvador / Museo Marte

01.05.25 CO – Bogota / Royal House

05.05.25 CL – Santiago / Teatro Cariola

07.05.25 AG – Buenos Aires / El Teatro Flores

Sommer Festivals 2025

06.-08.06.25 DE – Nürburgring / Rock Am Ring

06.-08.06.25 DE – Nürnberg / Rock Im Park

27.-29.06.25 FI – Helsinki / Tuska

05.-07.07.25 DE – Ballenstedt / RockHarz Festival

06.-09.09.25 ES – Villena / Leyendas Del Rock

30.07-04.08.25 RO – Rasnov / Rockstadt Extreme Fest