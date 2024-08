Black Citrus: haben die neue Single „Shadow Of Your Light“ veröffentlicht

Die in Vilnius, Litauen ansässige Dark-Stoner-Rock-Band Black Citrus hat die neue Single Shadow Of Your Light veröffentlicht, die aus dem Debütalbum der Band Glass Mountain stammt und am 13. September erscheinen soll. Das Album wird als Kassette und digital erhältlich sein.

Mit seiner besonderen Aufmerksamkeit für Melodien und leicht verträumte Gesangslinien beschäftigt sich Shadow Of Your Light mit dem Verlust geliebter Menschen und dem Wunsch, durch die Gesellschaft der Schatten der Nacht die Anwesenheit der Verstorbenen zu spüren.

Die Band äußerte sich zum Album:

“Glass Mountain ist eine Ansammlung von Emotionen, die wir in den letzten drei Jahren ertragen mussten. Es steht für Leben und Kampf. Manchmal ist es rutschig und fast unmöglich zu erklimmen und manchmal ist kein Schatten sichtbar. Wir alle haben innere Kämpfe, die einen Schatten auf unser Leben werfen, aber wir behalten ihn in uns und lassen den Schatten in uns, unsichtbar für die Öffentlichkeit. Wir sind mit dem Ergebnis wirklich zufrieden und hoffen, dass für jeden etwas dabei ist.”

Black Citrus ist ein Dark-Stoner-Rock-Trio, das schwere psychedelische Klänge mit rohen, schlammigen Tönen verbindet. Die Band hatte einige Besetzungswechsel, bis sie ihre aktuelle Form erreichte, die sich 2020 stabilisierte. Obwohl sie aus der Stoner-Doom-Szene kommt, entwickelt die Band ihren Sound ständig weiter und experimentiert mit verschiedenen Musikelementen, um ihren eigenen, charakteristischen Sound zu kreieren. Die Kompositionen entfalten sich wie Reisen und decken die gesamte Bandbreite der Stile von den 90ern bis in die Gegenwart ab.

Glass Mountain Tracklist:

1. Crowded Sky

2. Shadow Of Your Light

3. Amor Fati

4. 7th Song

5. Dionysus’ Eyes

6. One Of Us

7. Spit On A Shore

8. Glass Mountain

Aufgenommen 2023 in Vilnius, Litauen. Produziert und aufgenommen von Augustinas Bėkšta. Gemischt von Paulius Simanavičius. Gemastert von Sebastian Has. Artwork von Simonas Viskontas. Logo von Shaltmira. Fotos von Lunaria Wonderland.

Black Citrus sind:

Andrius Katinas – Gitarre, Gesang

Augustinas Bėkšta – Bass, Gesang

Vaidotas Segenis – Schlagzeug

Black Citrus online:

