Zeal & Ardor: veröffentlichen neues Video ‚Kilonova‘

Vergangenen Freitag war es endlich so weit – nach langem Warten veröffentlichten Zeal & Ardor endlich ihr neues Album Greif.

Gestern veröffentlichte die Band das großartige Video Kilonova, ein Kurzfilm, der die Spannung des Songs visualisiert.

„Eine Kilonova ist, wenn zwei Supernovas kollidieren“, erklärt Bandleader Manguel Gagneux. „Das ist die Art von Erhabenheit, die ich anstrebe.“

Nachdem Zeal & Ardor im Sommer zahlreiche Festivals absolviert haben, starten morgen die Deutschland Dates im Vorprogramm von Heilung, hier die Übersicht:

29.08. Hamburg, Edel Optics Arena

31.08. Berlin, Zitadelle

03.09. Stuttgart, Beethoven Saal

05.09. Nürnberg, Kia Metropol Arena

13.09. München, Zenith

19.09. Köln, Palladium

*supporting Heilung

Außerdem hat die Band eine US-Headline-Tour angekündigt, die am 23. November in Philadelphia beginnt und bis zum 18. Dezember in Dallas läuft. Als Supports sind Gaerea und Zetra mit von der Partie. Alle Dates, Infos und Tickets gibt es hier.

„Wir laden die Hörer ein, das ganze Spektrum der verschiedenen Seiten und Klänge zu erleben, die Zeal & Ardor ausmachen“, sagt Tiziano. „Es gibt einige große Momente und es steckt auch viel Intensität und Charme in dem Album. In Manuels Songwriting und den Beiträgen von uns allen gibt es sowohl eine gewisse Intention als auch ein Element des Zufalls. Ich kann es kaum erwarten, die Reaktionen der Leute zu sehen.“

Im Januar 2024 veröffentlichten Zeal & Ardor Play With The Devil, einen Dokumentarfilm von Olivier Joliat und Matthias Willi. Der Film dokumentiert Manuel Gagneuxs Weg von der Gründung von Zeal & Ardor über die ersten Tourneen bis hin zu einer Zeit der seelischen Krise. Der mutige Mix aus Black Metal mit alten Chants und Liedern der afrikanischen Sklaven – seine Antwort auf eine rassistische Provokation im Internet – ist politisch brisant. Als Person of Colour hat Gagneux mit seiner Musik ein Licht auf Religion, Rassismus, Segregation und kulturelle Aneignung geworfen. Die plötzliche Welle der Anerkennung und das Gewicht, von den Fans als visionärer Anführer gefeiert zu werden, drohten den leisen, introvertierten Künstler jedoch zu überwältigen. Mehr Informationen gibt es auf playwiththedevil.ch/de/stream-now/.

Unsere Time For Metal Redakteurin Eva B. war auch mehr als begeistert von Greif und hat 9,8 von 10 Punkten vergeben. Hier kommt ihr zu ihrem Review: