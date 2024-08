Wacken Open Air: ruft in Kooperation mit dem Uniklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) und der Wacken Foundation zu Blutspenden auf

Die W:O:A-Blutspende arbeitet seit Jahren mit zahlreichen Blutspendediensten zusammen und setzt vielfältige Aktionen mit Metalheads um. 47892 Liter Blut konnten insgesamt bereits durch das W:O:A Blutspende Projekt gespendet werden – Eine unglaubliche Zahl! Dennoch sind die Blutbanken leerer denn je und allein am UKE werden monatlich rund 3.000 Spenden benötigt. Daher ruft das Wacken Open Air in Kooperation mit dem Uniklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) und der Wacken Foundation einmal mehr zur Blutspende auf!

Dieses Jahr winkt für die Besuchenden des W:O:A 2024 ein besonderes Highlight: Spender:innen die mit dem UKE-Festivalarmband oder aber dem digitalen W:O:A-Ticket zum Blutspenden in das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf kommen, erhalten ein limitiertes T-Shirt im Wacken Look.

W:O:A Festival-Mitgründer Thomas Jensen über die Blutspende:

„Gemeinsam ist man stärker und kann mehr erreichen. Unsere Metal-Family hat in der Vergangenheit schon oft bewiesen, wie stark der Zusammenhalt und Support untereinander sind. Darauf bauen wir auf und führen das Engagement fort!“

W:O:A Festival-Mitgründer Holger Hübner ergänzt:

„Ein großer Dank gilt unserer Community, die unter die Arme greift und Hilfe anbietet, wo sie gebraucht wird! Die Blutspende ist enorm wichtig, füllt die Blutbanken wieder auf und stellt sicher, dass Krankenhäuser ihre überlebensnotwendige Arbeit fortsetzen können.“

Gerade noch war das UKE mit einem Aktionsstand bei der Wacken Foundation auf dem Gelände des Wacken Open Airs vertreten und hat, neben der Vergabe der UKE-Festivalbändchen für die Blutspendeaktion in Hamburg, primär über die Wichtigkeit der Blutspende aufgeklärt. Vor Ort trafen sich neben den Besuchenden des Festivals, Unterstützer:innen der W:O:A Blutspende, sowie die Protagonist:innen des offiziellen W:O:A- Blood Donation-Clip. Der Clip erklärt alles rund um das Thema W:O:A Blutspende und Dr. Sven Peine (Institutsleiter der Transfusionsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf) liefert alle wichtigen Fakten, die bei einer Spende beachtet werden müssen. Hier geht es zum Video Wacken Blood Donation – Sie wollen nur dein Blut:

Die Blutspendeaktion am UKE ist bereits in vollem Gange und endet am Samstag, 07.09.2024 mit dem Bikers Blood for Help Day. An diesem Tag hat die UKE-Blutspende zusätzlich von 10 – 16 Uhr geöffnet. Es gibt Livemusik von Van Steef und für das leibliche Wohl wird der Grill befeuert. Die Wacken Foundation wird die Blutspendeaktion mit einem Stand vor Ort unterstützen und tolle Goodies verlosen. U.a. könnten vielleicht sogar einige limitierte UKE x W:O:A T-Shirts an die fleißigen Spender:innen verschenkt werden, die nicht auf dem W:O:A dabei sein konnten. Dabei sein lohnt sich also doppelt!

Eine Terminabsprache für diesen Tag ist erwünscht und kann hier gebucht werden. An allen anderen Tagen kann zu den regulären Öffnungszeiten Blut gespendet werden.

See you in Hamburg! Rain or Shine!

Mehr Infos & News auf:

https://www.wacken.com/de/community/woa-blutspende

https://www.blutsgeschwister.net/bbfh

