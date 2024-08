Powerwolf: kündigen Südamerika-Headline-Tour 2025 an

Neben der bereits vierten Nummer 1 ihrer Karriere in den Offiziellen Deutschen Album Charts, stieg Powerwolfs neues Album Wake Up The Wicked zum ersten Mal überhaupt auf Platz 1 der Offiziellen Österreichischen Album Charts ein.

Heute kündigen Powerwolf ihre große Headline-Tour durch sechs Länder in Südamerika an – die Latin American Crusade 2025! Mit der Headline-Tour in Nordamerika, die Ende des Monats beginnt, und den Wolfsnächten 2024 in Europa im Oktober, sowie ersten bestätigten Sommer Festivals 2025, bringen die Wölfe in einem exzessiven Live-Jahr die heilige Heavy Metal Messe in die ganze Welt!

Powerwolf zur Tour:

„Nachdem wir auf unserer letzten Lateinamerika Tour im Jahr 2020 so eine gute Zeit hatten, war klar, dass wir unbedingt wiederkommen müssen! Im April und Mai 2025 ist es endlich so weit: Die Latin America Crusade 2025!“

Powerwolf live 2024:

Powerwolf 2024 North American Tour:

mit Unleash The Archers

08.29.24 US – Los Angeles, CA / The Hollywood Palladium

08.31.24 US – Denver, CO / The Ogden Theatre – Sold Out!

09.03.24 US – Chicago, IL / The Riviera Theatre

09.04.24 US – Cleveland, OH / The Agora Theatre – Low Tickets!

09.05.24 US – Silver Spring, MD / The Fillmore

09.07.24 US – Tampa, FL / Jannus Landing

09.08.24 US – Atlanta, GA / The Masquerade – Sold Out!

09.09.24 US – Charlotte, NC / The Fillmore

09.12.24 US – Philadelphia, PA / The Fillmore

09.13.24 US – Worcester, MA / The Palladium

09.14.24 US – New York City, NY / Brooklyn Paramount

09.15.24 CA – Laval, QC / Place Bell

Powerwolf Wolfsnächte 2024:

mit HammerFall, Wind Rose

04.10.24 DE – Hamburg / Barclays Arena

05.10.24 NL – Amsterdam / AFAS Live – Sold Out!

06.10.24 BE – Antwerpen / Lotto Arena – Low Tickets!

09.10.24 FR – Nantes / Zenith

10.10.24 LU – Esch Sur Alzette / Rockhal

11.10.24 DE – Stuttgart / Schleyerhalle

12.10.24 DE – Frankfurt / Festhalle

14.10.24 IT – Mailand / Alcatraz – Low Tickets!

16.10.24 CH – Zürich / The Hall – Low Tickets!

17.10.24 FR – Paris / Zenith – Sold Out!

18.10.24 DE – Oberhausen / Rudolf Weber Arena

19.10.24 DE – Berlin / Velodrom

21.10.24 PL – Krakau / Tauron Arena

22.10.24 HU – Budapest / MVM Dome

23.10.24 AT – Wien / Gasometer – Sold Out!

25.10.24 DE – München / Olympiahalle

26.10.24 CZ – Prag / Sportovni Hala Fortuna

Latin American Crusade 2025

23.04.25 MX – Mexico City / Auditorio BB

24.04.25 MX – Guadalajara / Guanamor Teatro Estudio

25.04.25 MX – Monterrey / Showcenter

27.04.25 CR – San Jose / Peppers Club

29.04.25 SV – San Salvador / Museo Marte

01.05.25 CO – Bogota / Royal House

05.05.25 CL – Santiago / Teatro Cariola

07.05.25 AG – Buenos Aires / El Teatro Flores

Sommer Festivals 2025

05.-07.07.25 DE – Ballenstedt / RockHarz Festival

06.-09.09.25 ES – Villena / Leyendas Del Rock

30.07-04.08.25 RO – Rasnov / Rockstadt Extreme Fest

