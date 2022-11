Dortmund Deathfest 2023: gibt weitere Bands bekannt

Die Organisatoren des Deathfeast Andernach (Mike und Lukas) werden 2023 das Dortmund Deathfest aus der Taufe heben. Das Dortmund Deathfest 2023 findet am 4. und 5. August 2023 statt. Auf einer Außen- und einer Innenbühne werden über 20 Bands im Junkyard die verwöhnten Death Ohren zum Glühen bringen. Beim Dortmund Deathfest 2023 setzen die Veranstalter stark auf Old School Tunes.

Mit Deicide und I Am Morbid wurden im Oktober bereits die ersten Headliner bekannt gegeben. Nun folgt die Ankündigung weiterer Bands, die ein Death Metal Spektakel garantieren:

– Kataklysm – legendäre Death Metal Bulldozer aus Kanada.

– Bloodbath – purer Death Metal aus Schweden

– Defleshed – Thrash Death Metal aus Schweden

– Krisiun – Old School Brutal Death Metal aus Brasilien

– Vital Remains – Satanischer Death Metal aus den USA

– Gutalax – Shitbuster Goregrind aus der Tschechischen Republik

– Stillbirth – Brutaler Surf Death Metal aus Deutschland

– Coffin Feeder – Brutaler Death Metal aus Belgien

– Endseeker – Old Schoon Death Metal aus Deutschland

– Bodyfarm – Old School Death Metal aus den Niederlanden

– Rise Of Kronos – Old School Death Metal aus Deutschland

– Resurrected – Brutal Death Metal aus Deutschland

– Kadaverficker – Death/Grind aus Deutschland

Der Vorverkauf für das Dortmund Deathfest 2023 vom 4. bis 5. August 2023 hat bereits begonnen,

Das 2-Tages-Ticket gibt es für 79 Euro zzgl. Vorverkaufsgebühr. Es ist nur eine begrenzte Anzahl an Tickets verfügbar. Nach dem 25. Dezember steigen die Ticketpreise, also seid schnell und sichert euch euer Ticket für die erste Ausgabe des Dortmund Deathfest 2023. Hier könnt ihr euch eure Tickets sichern: https://www.deinetickets.de/shop/dd23/de/start

Hier kommt ihr zur Veranstaltungsseite: https://www.facebook.com/deathfeast666