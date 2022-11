Reis Against The Spülmachine – Radio Reis – Die Hitwelle am 11.11.2022 in Lutterbek an der Ostseeküste

Event: Radio Reis – Die Hitwelle 2022

Band: Reis Against The Spülmachine

Ort: Lutterbeker, Lutterbek, Schleswig-Holstein

Zuschauer: ca. 100

Datum: 11.11.2022

Kosten: 23,00 €

Genre: Comedy / Musik-Coverett

Links: www.reisagainstthespuelmachine.de

www.facebook.com/reisagainstthespuelmachine

Es muss nicht immer Metal sein … Während in der Republik der Karnevalsbeginn gefeiert wird, rastet der Norden nur auf Konzerten aus. Mein Weg führt mich heute in die schöne Probstei an der Ostseeküste. Das Lutterbeker in Lutterbek ist nicht nur im Sommer eines der beliebtesten Restaurants in der Gegend. Im kleinen Theatersaal geben sich das ganze Jahr über Künstler aller Genres die Klinke in die Hand.

Das Musik-Comedy-Duo Reis Against The Spülmachine, bestehend aus Onkel Hanke und Philipp Kasburg aus Buxtehude und Oldenburg, hat schon etliche Preise gewonnen. Seit 2018 steht unter anderem der Pokal für den Sieg des NDR Comedy Contest sauber poliert im Trophäenregal. In ihrem ersten Programm Vitamine Zum Bösen Spiel machten sie sich für gesunde Ernährung stark. Das zweite Programm Die Fitteste Band Der Welt lud zur sportlichen Komponente. Diesmal ist die Radiolandschaft dran. Reis Against The Spülmachine präsentieren in ihrem dritten Bühnenprogramm nun ihren eigenen Radiosender. Radio Reis – Die Hitwelle sendet das Beste von gestern, heute und morgen – Welthits mit Witz. Die Gute-Laune-Liedermacher drehen wieder voll auf und versprechen nur Knüller, denn sie sind bekannt für ihre urkomischen Songparodien. Im neuen Programm stehen wie immer zahlreiche Evergreens der Musikgeschichte im Mittelpunkt, die das Duo parodiert, optimiert und kombiniert, um auch dem letzten Muffelkopp ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Vor dem Beginn wird sich im Gastraum gestärkt, bevor man es sich gemütlich macht, auch noch gern ein Sitzkissen aus dem Regal genommen. Jupp, wir sind auf’m Dorf. Eine Setliste gibt es bei den beiden nicht. Was da auf der Bühne ausliegt, ähnelt eher einem Ablaufplan. Das Licht geht aus, ein Intro aus „Radiosongs“ empfängt die Gäste. Ramones Rock ’n‘ Roll Radio, The Buggles mit Video Killed The Radio Star, Queens Radio Gaga und natürlich Rolf Zuckowski mit Du Da Im Radio schwören unter anderem auf die nächsten zweieinhalb Stunden ein. Nach der Begrüßung bricht das erste Medley das Eis. 99 Schuhkartons (Nena), Das Model (Kraftwerk), Das Macht Spaß, Raucht Gras (Markus), Jetzt Werden Wieder Die Handys Gezückt und Sandalen Im Erzgebirge (Spider Murphy Gang), Major Tom (Peter Schilling) und Falcos Amadeus werden verwurstet und schon mal zur Hammer Teewurst. Ob Kritik am Onlinehandel, an zu hohen Immobilienpreisen (Moonwalk) oder eine Lobeshymne auf den Bauzaun zu Petula Clarks Downtown, es geht auch um Themen des täglichen Lebens. So besingen die Backstreet Boys plötzlich Segways und der Song Of Joy ertönt aus einer Jever Fun Flasche.

Aber auch Radio Reis nimmt sich dem Hörer-Wunschprogramm an. In der Pause kann man sich im Foyer eine Rufnummer abholen und dann per Sprachnachricht seinen Reis Against The Spülmachine Lieblingssong wünschen. Bis dahin brennen sie aber noch ein Feuerwerk ihrer bisherigen Hits ab. Flies Mal Das Bad und In Islamad Gibt’s Kein Zweikomponentenkleber sorgen für Stimmung. Dazu noch den Kleinen Friesenjung und einen Riestervertrag und die Pause kann kommen. 20 Minuten Kampf mit dem Handy und Warten auf das Bier am Tresen lassen die Zeit verfliegen.

Zurück kommen die beiden hauptberuflichen Lehrer mit Perücken auf dem Kopf. Das nächste Medley dreht sich dann um den soeben genossenen (Pausen-)Tee. Queens I Want To Make Tea darf da natürlich genauso fehlen wie Kamillentee, die Boston Tea Party oder Bock Auf Darjeling. Was sagt eigentlich Achim Reichel dazu?

In fast allen Haushalten das gleiche Drama. Da wird das Wacken 2008-Shirt getragen, bis auch der letzte Faden reißt. Die Forderung Schmeiß Endlich Das Shirt Weg, Baby wird kommentiert und ist halt kein Revolverheld Wunschkonzert. Ich sitze übrigens in der ersten Reihe mit einer W:O:A-Jacke. Immerhin von 2017 …

Das Lied über Kurze kommt da gerade Recht. Klänge von Willi Nelson und Tina Turner erkenne ich. Textlich geht es um Sambuca, Weil Ich Anis Nun Mal So Mag und natürlich Korn Ist Eine Gute Idee (Born In The USA). Manchmal wird man den Originaltext nie wieder so singen, wie er ist …

Einer der Pausenwünsche ist natürlich In The Netto (Elvis Presley). Auf das dazugehörige Von Kopf Bis Fuß Bei Lidl Angestellt (Marlene Dietrich) musste ich leider verzichten. Dafür stellt mich das folgende Obst-Medley aus dem ersten Programm Vitamine Zum Bösen Spiel zufrieden. Hier werden unter anderem Die Ärtztes Teenagerliebe zur Nektarine oder müssen Immer Quitten In Die Fresse rein. Aber auch Max Giesinger kommt mit Achtzig Melonen um die Ecke.

Es geht in den Zugabenblock. Mit Freddy Quinns So Schön, So Schön War Die Zeit endet das Programm nach 160 Minuten. Die beiden stehen mit ihren Instrumenten mitten im Publikum und sind schon am Merch-Stand, während das Konzert endet. Schneller geht es nicht …

Fazit: Bau kein Scheiß, gehe zu Radio Reis! Im März sind die beiden wieder in der Kieler Pumpe, da tue ich mir das Programm noch einmal an! Bis dahin touren sie noch durch die ganze Republik.