Falling In Reverse: veröffentlichen Cover von Papa Roachs „Last Resort“

Frisch von ihrem allerersten (und ausverkauften!) Auftritt im New Yorker Madison Square Garden, der berühmtesten Arena der Welt, am vergangenen Freitag, haben Falling In Reverse eine eigenständige Coverversion von Papa Roachs Last Resort veröffentlicht.

„Ich wollte einen der größten Rocksongs der letzten 20 Jahre neu interpretieren, weil er textlich so kraftvoll ist und mitschwingt“, sagt Ronnie Radke. „Ich bekam den Segen von [Sänger] Jacoby [Shaddix] und ich denke, dass Papa Roach eine der nettesten, bescheidensten und bodenständigsten Bands sind, die es gibt, und es inspiriert mich, weiterzumachen, da sie seit so vielen Jahren so erfolgreich sind. Das ist eine Hommage, die ich auf die beste Art und Weise, die ich kann, präsentiere.“

Falling In Reverse starten zudem ihre The Popular Monstour US-Tour mit den Special Guests Ice Nine Kills.

Bei ausgewählten Terminen sind zudem u.a. Underoath, Slaughter To Prevail, Crown The Empire und Catch Your Breath mit dabei, die in den jeweiligen Städten für besondere Nächte voller Hardrock sorgen werden.

Falling In Reverse entwickeln sich in diesem aufstrebenden Jahrzehnt sprunghaft weiter. Der Katalog der Band hat bereits über 2,7 Milliarden – ja, Milliarden – Streams erreicht. Die aktuelle Single Watch The World Burn steht bei 135 Millionen globalen Streams (einschließlich 36 Millionen Videoaufrufen) und landete auf Platz 1 in mehreren Charts, einschließlich Billboard’s Hot Hard Rock Songs, Hard Rock Digital Song Sales und Alternative Digital Song Sales. Voices In My Head wurde über 140 Millionen Mal gestreamt und war die Nummer 1 des Jahres 2022 bei SiriusXM’s Octane, während Zombified 138 Millionen Mal aufgerufen wurde und die active-rockcharts anführte. Popular Monster schließlich war ebenfalls ein Monster, das auf Platz 1 der active-rockcharts landete.

