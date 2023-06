Buchtitel: Tinte Und Knochen – Die Magische Bibliothek

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 512 Seiten

Genre: Roman

Release: 11.05.2023

Autor: Rachel Caine

Link: https://www.penguinrandomhouse.de/Verlag/Heyne/30000.rhd

Verlag: Heyne Verlag

Buchform: Gebundenes Buch, Pappband

ISBN-Nummer: 978-3-453-27418-1

Tinte Und Knochen – Die Magische Bibliothek ist ein fesselnder Roman von Rachel Caine, der ursprünglich unter dem Titel The Great Library – Ink And Bone erschien und von Beate Brammertz ins Deutsche übersetzt wurde. Das Buch umfasst 512 Seiten und wurde am 11.05.2023 vom Heyne Verlag veröffentlicht. In dieser magischen Geschichte entführt uns Rachel Caine in eine Welt, in der die Macht der Bücher und Bibliotheken über Leben und Tod entscheidet. Die magische Bibliothek steht im Mittelpunkt des Geschehens und birgt sowohl große Geheimnisse als auch gefährliche Versuchungen. Die Leser werden in eine faszinierende Welt der Bücherwelt hineingezogen und erleben ein Abenteuer voller Spannung und Intrigen.

Das Buch präsentiert sich in gebundener Ausgabe mit einem beliebten Pappband, der eine schöne Aufmachung besitzt. Das Kunstwerk auf dem Einband und den sechs Seiten umfasst alle Flächen und zieht die Blicke auf sich. Es ist ein wahrer Blickfang in jeder Büchersammlung und unterstreicht die besondere Atmosphäre des Romans.

Tinte Und Knochen – Die Magische Bibliothek vereint Elemente der Dark Academia auf hohem Niveau. Die düstere Stimmung und das geheimnisvolle Setting tragen dazu bei, dass die Leser tief in die Welt der Bücher eintauchen und sich von der Magie der Bibliothek verzaubern lassen können. Rachel Caine gelingt es, die Leser mit ihrer Erzählweise von Anfang bis Ende zu fesseln, auch wenn es hin und wieder kleinere schwächere Phasen geben mag.

Die Story von Tinte Und Knochen – Die Magische Bibliothek:

Die Bibliothek von Alexandria ist eine äußerst einflussreiche Organisation, die als die mächtigste weltweit gilt. In zahlreichen Städten existieren Zweigstellen dieser Bibliothek, in denen einflussreiche Männer und Frauen, genannt Bibliothekare, über das gesamte Wissen der Menschheitsgebiete sind. Der private Besitz von Büchern ist strengstens untersagt. Jess Brightwell hegt eine große Liebe zu Büchern, obwohl er nur illegal mit ihnen in Berührung kommt. Er stammt aus einer Familie von Schmugglern, die Bücher auf dem Schwarzmarkt verkauft. Jess‘ Leben nimmt eine endgültige Wendung, als sein Vater ihn als Spion in den Orden der Bibliothekare einschleust. Jess reist nach Alexandria, um dort in der großen Bibliothek seine Ausbildung zu absolvieren. Dabei stößt er auf eine gewaltige Verschwörung.