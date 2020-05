Sepultura: Faith No More’s Billie Gould als Gast bei den „SepulQuarta“ [Mittwoch, 21.00 CET]

Diese Woche heißt das brasilianische Schwergewicht Sepultura einen Gast in ihren SepulQuarta Sessions willkommen! Faith No Mores Billy Gould steht zusammen mit Sepulturas Paulo Xisto Fans in einem Live Q&A Rede und Antwort.

Werdet Teil der SepulQuarta um 16.00 brasilianischer Zeit (12.00 PST und 21.00 CET) hier: https://www.sepultura.com.br/sepulquarta

Neben diesem digitalen Treffen, welches um 21.15 CET beginnt, werden Sepultura einen Song live aus ihrer Quarantäne in Brasilien und den USA spielen und Fans einen Einblick in Geschichten und Anekdoten aus der Vergangenheit der Band geben.

„SepulQuarta ist aus der Notwendigkeit heraus geboren, uns selbst in einer neuen und anderen Art und Weise als bisher auszudrücken, da wir es alle mit einer neuen Situation zu tun haben. Diese Idee wurde dabei vom Konzept unseres letzten Albums Quadra beeinflusst, welches sich mit Geometrie, Numerologie und Nummern veschäftigt. Das Event findet am Mittwoch, dem vierten Tag der Woche statt“, erklärte Andreas Kisser das Konzept bereits.

Die Band veröffentlichte am 7. Februar 2020 ihr letztes Album Quadra über Nuclear Blast. Die Band sollte im März mit Sacred Reich, Crowbar und Art Of Shock durch Nordamerika touren. Diese Tour wird auf das Frühjahr 2021 verschoben.

Bestellt Quadra hier:

https://nblast.de/Sepultura-Quadra

https://media.nuclearblast.de/shoplanding/2020/Sepultura/quadra.html

oder im offiziellen Sepultura Shop:

http://smarturl.it/sepulturamerch

Hört euch die neusten Veröffentlichungen und andere neue Tracks in den NB New Releases Playlists an:

http://nblast.de/SpotifyNewReleases / http://nblast.de/AppleMusicNewReleases

Mehr zu Quadra:

Isolation: https://www.youtube.com/watch?v=x2nZ3n8_e3k

Last Time: https://www.youtube.com/watch?v=fJPuijhnXrA

Means To An End: https://www.youtube.com/watch?v=TMLed7lL5CU

Album Trailer #1: https://youtu.be/winlWGWOqyc

Album Trailer #2: https://www.youtube.com/watch?v=QUaL60wPA_A

Album Trailer #3: https://www.youtube.com/watch?v=FcHPm3UwHEA

Album Trailer #4: https://www.youtube.com/watch?v=yyEXxAbwRl8

Behind The Music Trailer #1: https://youtu.be/NefZCTcW6r4

Behind The Music Trailer #2: https://youtu.be/5C2Mv5F5Aqc

Behind The Music Trailer #3: https://youtu.be/eYsMfLnLTjA

Behind The Music Trailer #4: https://www.youtube.com/watch?v=vhqlQzus9W4

Ein rohes und ehrliches Thrash Stück einerseits und andererseits eine melodische, ja beinahe experimentelle Scheibe – mit ihrem packenden und faszinierenden Konzeptalbum rund um die Nummer der Manifestierung, definieren Sepultura ihr eigenes Universum, in welchem sie alleine die Herren sind, ihr eigenes Quadra.

Quadra erschien als 2CD-digipak, 2CD + Blu-ray Earbook, Black Vinyl LP, Picture Vinyl LP, Silver Vinyl LP (limitiert auf 500 Stück), Crystal Clear Vinyl (limitiert auf 300 Stück) und Glow In The Dark Vinyl (limitiert auf 300 Stück, Impericon exklusiv).

Weitere Infos zu Sepultura:

www.sepultura.com.br

www.facebook.com/sepultura

www.instagram.com/sepultura

www.nuclearblast.de/sepultura