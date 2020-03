Irist: enthüllen Video für die neue Single ‚Creation‘ vom kommenden Album

Die Senkrechtstarter von Irist werden bereits nächsten Freitag, am 27. März, ihr Debütalbum Order Of The Mind über Nuclear Blast veröffentlichen. Als dringend benötigte Ablenkung in diesen Zeiten, enthüllt die Band heute ein neues Video für ihre kolossale dritte Single Creation, das ihr euch unten ansehen könnt.

Obwohl die Release Show wegen COVID-19 abgesagt werden musste, gibt Irist’s neues Video zu Creation ihren Fans einen Eindruck ihrer feurigen Liveshows. Regisseur Dan Almasy fängt auf faszinierende Weise die Tiefen des Songs und seine kraftvolle Energie ein. “Creation ist oberflächlich ein schneller Song, aber eigentlich ist er auch schon fast meditativ,” sagt Gitarrist Pablo Davila. “Ich denke, der Song besitzt irgendwie eine „Anderswelt-Atmosphäre“, die nicht einfach zu greifen ist. Dan Almasy hat diesen Vibe aber perfekt für unser Video eingefangen.“

Näher betrachtet ist das lyrische Konzept von Creation ein Weg der Selbst-Reflektion und schaut unter das, was wir als unsere Identität empfinden, auf der Suche nach der Wahrheit. “Wir müssen manchmal unseren Glauben hinter uns lassen, um zu erkennen, wer wir wirklich sind und darum geht es in Creation,” kommentiert Sänger Rodrigo Carvalho. “Der Song verlangt von uns, eine tiefere Verbindung zu uns selbst zu suchen, unsere Identität zu erforschen und uns davon loszulösen, was andere von uns denken. Letztendlich macht dieses meditative Element von Creation den Song zu einer Art Katharsis für uns.”

Seht euch das Video zu Creation hier an:

Irist sind:

Rodrigo Carvalho – Gesang

Adam Mitchell – Gitarre & Gesang

Pablo Davila – Gitarre

Bruno Segovia – Bass

Jason Belisha – Schlagzeug

