Kill The Lights: teilen mit „Voices“ einen weiteren bisher unveröffentlichten Song

Kill The Lights, die sich aus ehemaligen Mitgliedern von Bullet For My Valentine und Throw The Fight zusammensetzen, haben letztes Jahr ihr Debütalbum The Sinner bei Fearless Records veröffentlicht. Die Band und das Album wurden gelobt für „aussagekräftige Songs“ (Distorted Sound) und für „breit gefächert und technisch versiert in der Ausführung“ (Sonic Perspectives).

Letzten Monat kehrten Kill The Lights zurück, um den erdrückenden und bisher unveröffentlichten Song Chasing Shadows aus den The Sinner-Sessions zu veröffentlichen.

Am 10. Dezember hat die Band mit Voices einen weiteren wilden Track aus denselben Sessions veröffentlicht. Es ist eine Hymne mit zwei Bläsern, die die Fähigkeit der Band demonstriert, moderne und klassische Metal-Stile nahtlos zu mischen. Hören und sehen Sie sich den Visualizer hier an.

„Voices ist ein Song darüber, an sich selbst zu glauben, auch wenn alle anderen an dir zweifeln“, erklärt die Band. „Der Song ist ein großes F *you an die Menschen in deinem Leben, die dir ständig sagen, dass du nicht gut genug bist. Der Song ist ein Schlachtruf an diejenigen unter euch, die das Gefühl haben, dass sie keine Stimme haben und dass niemand sie hört. Es geht darum, für sich selbst einzustehen und sich selbst und seinen Träumen jeden Tag treu zu bleiben.“

Bleibt dran für mehr von Kill The Lights im Jahr 2022.

Unser Review zu The Sinner könnt ihr hier noch einmal nachlesen:

Kill The Lights – Line-Up:

James Clark – Gesang (ex-Throw The Fight)

Jordan Whelan – Gitarre (Still Remains)

Michael „Moose“ Thomas – Schlagzeug (ex-Bullet For My Valentine)

Jay James – Bass (ex-Bullet For My Valentine)

Travis Montgomery – Gitarre (ex-Threat Signal)

