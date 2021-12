Tragedy Of Mine: veröffentlichen ihre dritte Single „Sacrifice“ mit Video

Tragedy Of Mine sagen über den brandneuen Song vom kommenden Album Aeon: „Dieser Song greift sehr tief in die Materie des Albums und dessen Geschichte ein. Zu dem Zeitpunkt ist schon viel passiert, die Menschheit ist in zwei Lager gespalten. Die eine Seite sieht die Figur als Feind, die andere als Verbündeten an. Es kommt zu einem Showdown, in der die negativen Emotionen überwiegen und Menschen andere ohne jegliches Gewissen opfern.“

Die ersten beiden Singles Evolution und Hollow aus dem kommenden Album von Tragedy Of Mine stellten bereits die Weichen. Es wird heavy, melodisch, dark und gloomy, mit einer Mischung aus aggressiven Growls und melodischen Refrains auf dem neuen Album Aeon. Der gezielte Blick über den Tellerrand gehört ebenso zum Programm von Tragedy Of Mine so wie ihr eigener Stil, der immer wieder beweist, dass sich Aggressivität und eingängige Songs bestens ergänzen können. Der maskierte Fronter sagt über das kommende Album Aeon: „Die Musik, die wir schreiben und in die Welt tragen, ist deutlich reifer geworden. Es steckt, wie schon beim ersten Album, viel Tragik und Leid in der Musik. Wir sind seit dem letzten Output noch tiefer in die ganze Thematik abgetaucht und wollen diese nun erneut mit den Leuten teilen.“

Manche nennen die Musik von Tragedy Of Mine ungewöhnlich, andere experimentell, „wir bringen mit diesem Projekt die Leute zueinander, stärken Persönlichkeiten und unterstützen unsere Fans, wo wir können“, bestätigt der Sänger. „Nach dem ersten Album erreichten uns viele Nachrichten von Menschen, dass Songs wie Inferno und Prison ihnen geholfen haben über private Probleme hinweg zu kommen. Diese Fähigkeit den Menschen zu helfen verbinden wir nicht nur mit dem Album, sondern bringen dieses auch live immer wieder zum Tragen. Das ist für uns wirklich was Besonderes!“

Das neue Tragedy Of Mine Album Aeon erscheint am 25. Februar 2022 via Out Of Line Music.

Tragedy Of Mine sind:

Steffen Bunke – Gesang

– Gesang Victor Vu – Gitarre

– Gitarre Jacob Stupp – Gitarre

– Gitarre Franz Niermann – Bass

– Bass Marius Luersen – Schlagzeug

Album Tracklist: