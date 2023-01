Pierce The Veil: veröffentlichen eine neue Single

Seit heute gibt es die neue Single Even When I’m Not With You von Pierce The Veil – die letzte Single bevor das neue Album The Jaws Of Life am 10. Februar über ihr langjähriges Label Fearless Records erscheint. Hier könnt ihr es vorbestellen.



Zum lyrischen Umfang des Tracks sagt Fuentes: „Dieser Song wurde von einem Text inspiriert, den mir meine Managerin schickte, als ich eine schwere Zeit durchmachte. Ich dankte ihr dafür, dass sie für mich da war, und sie sagte: ‚Auch wenn ich nicht bei dir bin, bin ich immer noch bei dir‘. Dieser Satz hat mein Herz berührt und mich dazu inspiriert, ein Liebeslied zu schreiben, das meiner Frau gewidmet ist, denn egal wie weit weg ich auf Tournee bin, ich bin ihr immer noch treu ergeben, und wir werden immer durch unsere Liebe verbunden sein.“

Pierce The Veil sind in ihrem Genre zu einer Legende geworden – und das zu Recht. Ihre Rückkehr wurde mit Begeisterung aufgenommen und die erste Single „Pass the Nirvana“ wurde seit ihrer Veröffentlichung im September über 13 Millionen Mal gestreamt.



Sie haben auch zweimal die Spitze der Billboard Top Rock Albums, Alternative Albums und Hard Rock Albums Charts erreicht – zuerst mit Collide With the Sky (2012) und dem Nachfolger Misadventures (2016). Ein Jahrzehnt nach seiner Veröffentlichung schoss das bereits mit Platin ausgezeichnete „King for a Day“ auf Platz 1 der Billboard Hard Rock Streaming Charts, angetrieben durch den viralen Hashtag #KingForADay auf TikTok. Selbst mit zwei Gold-Singles und einem Gold-Album könnte das kommende Jahr ihr bisher größtes werden.



Denn dies ist das Jahr von The Jaws of Life.



The Jaws Of Life – Tracklist:



Death Of An Executioner

Pass The Nirvana“

Even When I’m Not With You

Emergency Contact

Flawless Execution

The Jaws Of Life

Damn The Man, Save The Empire

Resilience

Irrational Fears (Interlude)

Shared Trauma

So Far So Fake

Fractures