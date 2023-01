Mystic Circle: veröffentlichen neue Single und Video „The Scarecrow“ und starten den „Erzdämon“ Album Vorverkauf

2022 stiegen die deutschen Extrem-Metaller Mystic Circle aus den dunklen Untiefen empor und veröffentlichten ihr selbstbetiteltes Studio-Album. Dieses führte zu einer eindrucksvollen Rückkehr, samt einem furiosen Charteinstieg auf Platz #78 in den offiziellen deutschen Albumcharts. Mit viel neuer Inspiration schufen die beiden Hauptmitglieder Beelzebub und Blackwar anschließend neun neue Tracks für ihr neuntes Studioalbum, das Erzdämon heißt und am 17. März 2023 auf ihrem neuen Label Fireflash Records das Licht der Welt erblickt.



Heute erscheint die erste Single samt Video zu dem Track The Scarecrow

Video: https://youtu.be/NmO03TgW8ng

Digital: https://lnk.to/MysticCircleTheScarecrow



Ebenso startet heute der Vorverkauf zu Erzdämon, welches als CD sowie in farbigem Gatefold Vinyl erscheint. Ebenso kann ab sofort die auf 500 Stück limitierte, blaue Gatefold Vinyl-Version ihres Klassikers Drachenblut vorbestellt werden.



Exklusiv beim Atomic Fire Records Mailorder gibt es – limitiert auf 100 Stück – das Erzdämon Deluxe Bundle inkl. CD, farbiger LP und der Mystic Circle Stofftasche inkl. zwei Stickern, Patch, Button und signierter Autogrammkarte.



Vorverkauf hier: https://lnk.to/MysticCircleErzdaemon



Album Tracklist:

1. Erzdämon (Part 1)

2. From Hell

3. Unholy Trinity

4. The Scarecrow

5. Asmodeus And The Temple Of God

6. Welcome To The Midnight Mass

7. The Mothman

8. Skinwalker

9. The Princess Of The Deadly Sins (Erzdämon Part 2)

„Dieses neue Album ist eine logische Fortsetzung und Weiterentwicklung des Vorgängeralbums, es ist detaillierter und führt tiefer in die Welt des Horrors. Die satanische, dämonische Thematik wurde mit mystischen Legenden aus alten Geschichten kombiniert, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen. Musikalisch wird dies durch neue und dunklere Klänge und Samples sowie klassische Heavy Metal-Parts hervorgerufen„, kommentiert die Band und beschreibt ihre neue Reise als eine Mischung aus Drachenblut, Infernal Satanic Verses und Mystic Circle. „Wir haben dem Album einen deutschen Titel gegeben, weil wir einen Kreis schließen und zu unseren Anfangstagen zurückkehren wollen. Erzdämon klingt kraftvoll und erhaben und repräsentiert das Album zu 100%.“



Für das Cover des Albums arbeiteten Mystic Circle erneut mit Rafael Tavares zusammen, der das perfekte Artwork entwickelt hat. Die Produktion mit Nils Lesser knüpft nahtlos an das vorherige Album an: bombastisch, brutal und massiv! „Die neue Platte enthält die schnellsten, aber auch die doomigsten Songs der Bandgeschichte“, resümiert die Band.