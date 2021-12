Volumes – Happier?

Die Amerikaner Volumes, die immer wieder in Verbindung mit der Djent-Bewegung genannt werden, haben in diesem November ihr viertes Album Happier? veröffentlicht. Elf Stücke sollen es nun für das Quartett aus Los Angeles richten. Die 40 Minuten Spielzeit werden, wie beim letzten Langeisen Different Animals (Review HIER!), erneut über Fearless Records / Spinefarm Records veröffentlicht. Im Februar 2020 verstarb der frühere Gitarrist und Gründer Diego Farias, nachdem sein Bruder Gus aus der Band ausgeschlossen wurde. Genauere Infos dazu gibt es nicht. Dies hat die Band in ihrer Kunst aber zweifelsohne belastet. Happier? auf Deutsch Glücklicher? blickt nicht weg und bringt die Emotionen des eh schon voll beladenen Metalcore, der durch NuMetal Gefilde wandert und durch Progressive Metal und Djent Hooks angereichert wird, auf den Punkt. Düster, atmosphärisch und phasenweise wütend wirken die vier Protagonisten nicht hundertprozentig zufrieden mit den jüngsten Entwicklungen und damit meine ich nicht nur die in ihren eigenen vier Wänden. Mit dem gesellschaftlichen Knebel um den Hals laufen sie mit Malevolent und Bend schnell warm. Richtig krachen lassen sie es jedoch erst mit Man On Fire. Mit einer gewissen Ladehemmung agieren Volumes verkrampft und bringen nicht die Leistung des Vorgängers auf die Platte. Die Cleanvocals haben nur wenig Ausstrahlung und die schroffen Beats mit den härteren Shouts verpuffen unglaublich schnell. Das Feuer lodert auf Happier? noch, nur scheint das ganz große Glück zu weit abgedriftet zu sein, um in positive Energie beim Songwriting umgewandelt zu werden. Oft ähnlich aufgebaut, lassen die Amerikaner die Zügel viel zu locker. Die Magie von Volumes scheint jedoch leider zu verpuffen und der Verlust der beiden Farias Brüder wiegt schwer, darüber kann auch der Frontmann Daniel Braunstein nicht hinwegtäuschen. See You Again ist ein perfektes Beispiel, was man will, aber nicht mehr umsetzen kann. Mehr Abstand und ein klarer Kopf dürften da weiterhelfen in der schweren wie schmerzhaften Zeit, die man eins zu eins auf Happier? aufgezeigt bekommt.

