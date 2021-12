Time For Metal: Die Top 5-Alben des Jahres 2021 – Das hört die Redaktion Teil 19

Wie in den letzten Jahren haben wir auch in diesem Jahr im Time For Metal-Team gefragt, was denn für jeden die musikalischen Highlights waren. Dafür haben unsere Teammitglieder ihre ganz persönlichen Lieblingsalben herausgesucht. Die jeweilige Nr. 1 landet anschließend in unserem Social-Media-Battle und ihr könnt das TFM-Album des Jahres voten. Viel Spaß mit unseren Top five des Jahres!

Wie verlief dein „Musikjahr“ 2021?

Ich bin über meine Frau (Shoshannah S.) zu Time For Metal gekommen, weil Musik, Konzerte, Festivals und Fotografie Bestandteile meines Lebens sind.

Ich konnte dieses Jahr ein Konzert besuchen, und zwar das Blasphemic Warfare in Oberhausen.

Highlight meines Jahres war jedoch die Geburt meiner Tochter.

Korpiklaani – Jylhä

Korpiklaani erfinden sich immer neu, bleiben jedoch das, was sie schon immer waren. Melodisch, kraftvoll, emotional, episch. Eine der besten Bands meiner Meinung nach.

Hämatom – Die Liebe Ist Tot

Fazit Alexandra D.: „Es sind klare und laute Worte und sie ballern wütend aus ihnen heraus.“ Geiles Geballer mit Statement!

Betontod – Pace Per Sempre

Fazit Alexandra D.: „Ich fühl mich voll dabei, vor dem inneren Auge tauchen alte Partys und Freunde auf.“

Fear Factory – Aggression Continuum

Solide Performance mit gewohnt ordentlich Dampf! Ideales Dauerfeuer für eine atmosphärische Raumbeschallung.

Danko Jones – Power Trio

Zitat Stefan L.: „Wer Danko Jones will, bekommt mit Power Trio auch Danko Jones!“

