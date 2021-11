Betontod – Pace Per Sempre

Artist: Betontod

Herkunft: Rheinberg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland

Album: Pace Per Sempre

Spiellänge: 35:04 Minuten

Genre: Deutschpunk

Release: 29.10.2021

Label: Betontod Records / Tonpool Media

Link: www.betontod.de

Bandmitglieder:

Gesang – Oliver Meister

Gitarre – Mario Schmelz

Gitarre – Frank Vohwinkel

Bass – Adam Dera

Schlagzeug – Maik Feldmann

Tracklist:

Regenbogen Hals-Maul-Arsch-Gesicht Retro Pech Und Schwefel Jogginghose Forever Der Nackte Kaiser Wirklich Wichtig Wir Feiern Dich Fliegen Bist Du Da? Schatten Und Licht Mitternacht

Die 1990 gegründete Band Betontod veröffentlichte am 29.10.2021 mit Pace Per Sempre ihr bereits elftes Studioalbum. Das Cover in Regenbogenfarben lässt ahnen, dass hier aktuell wichtige Themen zu erwarten sind.

Ich werfe den ersten Titel Regenbogen an. Es dauert genau eine halbe Minute, bis ich den Lautstärkeregler auf volle Pulle drehe. Tief in meinem Inneren reibt sich das lang verschollene Punkermädchen verschlafen die Augen. Der Text beginnt, die Musik fängt an zu wirken und es reckt begeistert ihre Mittelfinger in den Himmel.

Obwohl Regenbögen hinter Wasserwerfern eigentlich fast romantisch sein könnten, ist die Aussage klar und deutlich. Unfassbar, dass auch 2021 immer noch Menschen für Umwelt, Menschenrechte, gegen Nazis und für so vieles mehr kämpfen müssen. Respekt an alle, die noch aufstehen, rausgehen und sich nicht von Wasserwerfern, Staatsgewalt und den eigenen Vorteilen ausbremsen lassen.

Hals-Maul-Arsch-Gesicht ballert direkt weiter, mit dem auf einem Punkalbum zu erwartenden und wichtigen Thema braune Suppe. Schon die Schreibweise des Titels zeigt, dass sich bei diesem Werk Gedanken gemacht wurde. Nicht nur um die Aussage, sondern auch um die Verpackung. Dies zieht sich übrigens durch das komplette Album. Nicht nur einmal denke ich „Respekt, das ist einfach rund“.

Retro, Pech Und Schwefel, Wir Feiern Dich und Wirklich Wichtig handeln von Freundschaft und Zusammenhalt, Erinnerungen und Gegenwart und werden live sicherlich für eskalierendes Publikum sorgen. Ich fühl mich voll dabei, vor dem inneren Auge tauchen alte Partys und Freunde auf. Inzwischen taucht meine 15-jährige-Tochter aus ihrem Zimmer auf und will wissen, was das denn für ne geile Band ist.

Ob Der Nackte Kaiser, Jogginghose Forever oder Fliegen – es ist völlig egal, denn mit jedem neuen Titel ziehen Betontod voll durch. Es wird nicht langweilig, die Stücke sind schnell, aber ballern nicht nur vor sich hin. Überall ist Abwechslung und Spielfreude zu spüren, aber auch der erhobene Zeigefinger verliert sich nicht in abgedroschene Phrasen, sondern packt die Themen klar und durchdacht an. Muss ich noch auf die Titel Bist Du Da, Schatten Und Licht und Mitternacht eingehen? Ich denke nicht. Das Album Pace Per Sempre läuft nun seit Stunden in Dauerschleife, mein 4-Jähriger shaked seinen Kopf wie ein Profi, als Nächstes üben wir pogen. Ein Hammer-Album. Liebevoll schaue ich auf die Doc Martens an meinen Füßen und denke, auch wenn wir den Frieden Für Immer vielleicht nie erreichen, Punkrock wird für immer bleiben. Und wir werden nie zu alt für so nen geilen Scheiß!!!