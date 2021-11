Nasty: veröffentlichen neues Video zu „Be Careful“

Du hast die Clubshows verpasst? Dann ist es jetzt an der Zeit! Avocado Booking gibt bekannt, dass die Impericon Never Say Die! Tour 2021 in einer Woche startet! Nasty haben gerade eine Handvoll ausgewählter Shows gespielt und können es kaum erwarten, die erste richtige Tour seit der Veröffentlichung ihres gefeierten Albums Menace zu headlinen.

Falls ihr eine Erinnerung daran braucht, worum es bei einer Hardcore-Show geht, solltet ihr euch den brandneuen Videoclip zu Be Careful ansehen, den Nasty gerade veröffentlicht haben. Der Clip wurde während zwei kürzlicher Shows in Dresden und Köln gedreht, ist also nur ein Warm-Up für die Tour. Regie führte Nikolaos Trikaliotis (PAPER | STONE | CUT) und gefilmt wurde er von Trikaliotis, Robert Novell und Michael Kraft.

Avocado Booking präsentiert:

Impericon Never Say Die! Tour 2021

(Deutschland/Swiss Edition)

Nasty

Within Destruction

Distant

Dagger Threat

Cabal

Lifesick



16.11.21 (DE) Hamburg – Gruenspan

17.11.21 (DE) Berlin – SO36

18.11.21 (DE) Bochum – Matrix

19.11.21 (DE) Wiesbaden – Schlachthof

20.11.21 (CH) Zürich – Dynamo

22.11.21 (DE) Saarbrücken – Garage

23.11.21 (DE) München – Backstage

25.11.21 (DE) Nürnberg – Hirsch

26.11.21 (DE) Leipzig – Felsenkeller

27.11.21 (DE) Hannover – Musikzentrum

Tickets: http://www.neversaydietour.com

präsentiert von: Impericon, Avocado Booking, Fuze, Morecore.de

Booking: Avocado Booking, http://www.avocadobooking.com/avocms/

Bitte beachtet beim Kauf eures Tickets, dass abweichende Zugangsbestimmungen gelten können. Die Tour steht unter dem Vorbehalt der Pandemie-Situation.

