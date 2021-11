Hämatom – Die Liebe Ist Tot

Artist: Hämatom

Herkunft: Speichersdorf, Deutschland

Album: Die Liebe Ist Tot

Spiellänge: 34:26 Minuten

Genre: Neue Deutsche Härte

Release: 03.12.2021

Label: Anti Alles / Rough Trade

Link: www.haematom.de

Bandmitglieder:

Gesang – Thorsten Scharf

Gitarre – Jacek Zyla

Bass – Peter Haag

Schlagzeug – Frank Jooss

Tracklist:

Dagegen Jeder Gegen Jeden Ihr Wisst Gar Nichts Über Mich Liebe Auf Den Ersten Fick Ich Hasse Euch Alle Ficken Unseren Kopf Zahltag So Wie Wir Ich Will Erst Schlafen Wenn Ich Tot Bin Zeit Zu Gehen

Hämatom sind die maskierten Duracell-Hasen meines Facebook-Accounts. Niemand erscheint so regelmäßig in der Timeline. Ob neuer Song, neues Album, neues Video, CD-Boxen, Online-Konzerte, Merch-Werbung oder ein Heißluftballon, irgendwas ist bei den vier Jungs aus Oberfranken immer los. Und so veröffentlichen sie am 3. Dezember mit Die Liebe Ist Tot noch mal schnell ein weiteres Werk auf ihrem Anti Alles Label.

Nachdem das Ding die erste Runde in meinem Player gedreht hat, ist eins klar: Für die musikalische Früherziehung von Kleinkindern ist es nicht geeignet. Hämatom schreien ihren Unmut heraus und sind dabei in ihrer Ausdrucksweise nicht grad zimperlich. Dagegen beginnt recht harmlos, um genau bei Minute eins Fahrt aufzunehmen und dann richtig loszuballern. Ein typischer Hämatom-Song, anklagend, mit dem Mittelfinger in der Luft und dabei musikalisch nie langweilig. Jeder Gegen Jeden nimmt den Albumtitel Die Liebe Ist Tot wieder auf und fasst den Irrsinn von Bürgerkriegen in klare Worte, die in mir ein leichtes Unwohlsein hervorrufen. Diesen Song möchte ich nicht laut-grölend vor der Bühne feiern, obwohl der Sound dazu schon sehr geeignet wäre. Umso mehr bin ich bei Ihr Wisst Gar Nichts Über Mich und Ficken Unsren Kopf begeistert. Wieder Songs, die einfach zu Hämatom passen. Laut, abwechslungsreich und voll aus dem Leben. Unterstützt werden sie bei Ficken Unsren Kopf von den 257ers, was dem Ganzen wieder eine völlig andere Richtung gibt, die trotzdem richtig knallt. Liebe Auf Den Ersten Fick läuft durch und ist für gut befunden, während Ich Hasse Euch Alle mich zwar erst aufhorchen lässt, aber dann doch nicht so meins ist. Zu viel Krach macht hier meiner Meinung nach den Text kaputt. Song Nummer sieben ist Zahltag und lässt mich schwer schlucken. Ein hartes Thema, das ausgesprochen gehört, aber für mich ne Schippe zu grob bearbeitet wird. Ich bin ein Kopfkino-Mensch und hier eskaliert es zu sehr in meinem Inneren. Ich werde diesen Song zukünftig eher meiden und hoffe trotzdem, dass jeder seine gerechte Strafe bekommt, der sie verdient. Ich kann schnell wieder durchatmen, denn So Wie Wir ist in gewohntem Tempo und Hämatom-rotzig, wie ich es mag. Auch Ich Will Erst Schlafen Wenn Ich Tot Bin steht dem in nichts nach. Guter Sound mit den typischen Zwischenmelodien, um dann wieder loszuballern. Am Ende des Albums hervorragend platziert findet man Zeit Zu Gehen. Als würde Nord am Rande der Bühne nach einem fetten Konzert stehen und eigentlich kein Ende finden wollen. Jeder Konzertbesucher kennt wohl dieses Gefühl, wenn‘s einfach gut war und man hofft, dass es wider jeden Wissens noch mal von vorne losgeht, obwohl der Schweiß schon aus dem Shirt tropft. Genauso fühlt sich das Ende des Albums an. Mit dem Vorteil, dass man tatsächlich den Startbutton problemlos erneut drücken kann und wieder und wieder und wieder…