Charles The Goat – Bergauf

Artist: Charles The Goat

Herkunft: Kiel, Deutschland

Album: Bergauf

Spiellänge: 28:32 Minuten

Genre: Punk

Release: 12.12.2022

Label: Eigenverlag

Link: https://www.facebook.com/charlesthegoatpunk/

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre – Lars Woldt

Gitarre – Milos Pumpalovic

Bass – Dennis Günzel

Schlagzeug – Rico Kobarg

Tracklist:

Charles The Goat Angst Bierdosenliebe Letzte Chance Ich Werd Mich Ändern Mein Name/Dein Fleisch Verpisst Euch Spaßgewalt Brustvergrößerung Depression

Nach der digitalen Single Systemmitläufer im Februar 2020 wurde es ruhig um das Projekt. Eine Neugründung im Dezember 2021 mit neuem Personal ließ aufhorchen. Prominenter Neuzugang ist Schlagzeuger Rico Kobarg, der von den Kieler Newcomern The Pinpricks das Genre gewechselt hat.

Sie betiteln ihre Songs als „Ziegenstallpunk“. Danach hört sich das Album aber definitiv nicht an. So kommt dieses Erstlingswerk mit deutschen Texten frech daher. Songnamen wie Brustvergrösserung, Verpisst Euch und Bierdosenliebe sprechen für sich. Als vor ein paar Monaten die Single Angst mitsamt eines Videos erschien, wurde die Neugier auf das Album geweckt.

Eine Band, die sich mit ihrem ersten Song Charles The Goat erst einmal selbst vorstellt, ist ein guter Einstand. Es folgt gleich die erste Single-Auskopplung Angst, bevor mit Bierdosenliebe schon der Schwachpunkt des Albums kommt. Warum ein Sauflied? Jungs, das habt ihr gar nicht nötig, denn die nachfolgenden Songs beweisen, dass mehr in ihnen steckt. Einfache Texte, verpackt in gefälligen Refrains und eine Musik, die nach vorne geht. 300 bpm dürften zum Teil (zumindest live) locker erreicht werden. In die Texte wurde alles reingepackt, was einfach mal frei Schnauze ausgesprochen werden musste. Besonders erwähnenswert ist hier noch Verpisst Euch und Depression als nachdenklicher Abschluss des Albums. Angst ist mit nahezu vier Minuten der längste Track, während Verpisst Euch und Bierdosenliebe mit knapp eineinhalb Minuten genretypisch kurz und knapp daher kommen. Angst vor dem Scheitern im Leben, selbstkritisch schaut man auf das eigene Tun. Anders bei Letzte Chance. Hier zerbricht gerade am Egoismus eine Freundschaft. Ich Werd Mich Ändern und Brustvergrößerung hingegen pfeift auf die Gemeinschaft und beschwört den Egoismus. Es lebe der Widerspruch.

Das Debütalbum der Kieler Punks wurde komplett im eigenen Tonstudio in Eigenregie aufgenommen, produziert, gemischt und gemastert. Es erscheint am 12.12.2022 erst einmal nur digital. Ich kann mir vorstellen, dass für Datenträger derzeit das notwendige Kleingeld fehlt.