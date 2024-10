Ghost: kündigen Arena-Tour 2025 an

Ghost haben ihre bisher größte Welttournee angekündigt. Für über 55 Konzerte wird die Band 2025 durch Nordamerika, Mexiko, das Vereinigte Königreich sowie das europäische Festland reisen. Nach der Opening Night am 15. April in Manchester stehen für die Grammy-prämierten schwedischen Theatrical Rock-Ikonen Auftritte in einigen der bekanntesten Arenas der Welt an – inklusive ihrem ersten Gastspiel im renommierten Madison Square Garden, New York.

Zuletzt live sehen konnte man Ghost bei ihrer Re-Imperatour 2023, die mit zwei spektakulären, ausverkauften Shows im Kia Forum, Los Angeles endete – festgehalten für die Ewigkeit in Ghosts Rekorde brechenden Kino-Debüt Rite Here Rite Now, zu dem auch ein gleichnamiges Soundtrack-Album erschien. Am 6. Dezember erscheint Rite Here Rite Now auf DVD und Blu-Ray (weitere Informationen dazu unten).

Außerdem ist der Film on demand bei Veeps, iTunes und Amazon zu sehen. Der Film verbindet Live-Auftritte mit Cutaway-Sequenzen und lässt die Zuschauer in Ghosts berühmte Live-Rituale eintauchen. Er greift Handlungsstränge aus der langjährigen Webserie Chapters der Band auf und zeigt bekannte Gesichter, die hinter den Kulissen mit Papa IV interagieren, dessen Zukunft und Schicksal in den Händen des Ministeriums liegt.

In einem neuen Chapter der angesprochenen Webserie, welches unmittelbar an das Ende von Rite Here Rite Now anknüpft, teaserten Ghost nun auch die bevorstehende World Tour 2025. Jetzt reinschauen:

Der allgemeine Ticket-Vorverkauf für die deutschen Konzerte startet an Halloween (31. Oktober 2024). Weitere Informationen zu exklusiven Presale-Optionen unten.

Live Nation presents

Ghost World Tour 2025

23.04.2025 – (DE) Frankfurt, Festhalle

24.04.2025 – (DE) München, Olympiahalle

03.05.2025 – (CH) Zürich, AG Hallenstadion

07.05.2025 – (DE) Berlin, Uber Arena

14.05.2025 – (DE) Oberhausen, Rudolph Weber Arena

15.05.2025 – (DE) Hannover, ZAG Arena

Deutschland

Telekom Prio Tickets:

Di., 29.10.2024, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

RTL+ Prio Tickets in Kooperation mit der Telekom:

Di., 29.10.2024, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

https://plus.rtl.de/prio-tickets

Ticketmaster Presale:

Mi., 30.10.2024, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Do., 31.10.2024, 10:00 Uhr

www.livenation.de/artist-ghost-175809

Schweiz

Raiffeisen Pre-Sale:

Mi., 30.10.2024, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.raiffeisen.ch/memberplus

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Fr., 01.11.2024, 10:00 Uhr

www.livenation.de/artist-ghost-175809

Ghosts Spielfilm-Debüt Rite Here Rite Now erscheint am 6. Dezember 2024 auf DVD und Blu-Ray, inklusive exklusivem Bonusmaterial – darunter ein Q&A mit Tobias Forge, Alex Ross Perry und Jim Parsons, das animierte Musikvideo zu The Future Is A Foreign Land und Ghosts Webserie Chapters.

Tracklist:

Chapter 1: The Saga Until Now

Chapter 2: Imperium

Chapter 3: Kaisarion

Chapter 4: Rats

Chapter 5: Faith

Chapter 6: Spillways / Papa & Sister Pep Talk

Chapter 7: Cirice / What The Fog

Chapter 8: Absolution

Chapter 9: Ritual / Kevin is Bored

Chapter 10: Call Me Little Sunshine

Chapter 11: Con Clavi Con Dio / Sloppy Slapstick Extra Quick Change / Funiculì, Funiculà

Chapter 12: Watcher In The Sky / Papa In A Box

Chapter 13: If You Have Ghosts (Chamber Version)

Chapter 14: Dominion / Boxer Papa

Chapter 15: Twenties / Quick Change / Summon

Chapter 16: Year Zero

Chapter 17: Spoksonat / Sister Is Sick

Chapter 18: He Is

Chapter 19: Miasma / The Talk

Chapter 20: Mary ON A Cross

Chapter 21: Mummy Dust / Blowjobs & New Shoes

Chapter 22: Respite On The Spitalfields / Encore Jacket

Chapter 23: Kiss The Go-Goat

Chapter 24: Dance Macabre

Chapter 25: Square Hammer

Chapter 26: Pro Memoria / Papa In A Balloon

Chapter 27: Credits / The Future Is A Foreign Land

Chapter 28: Pro Memoria / The Ministry

Über Ghost

Mit nahezu 10 Milliarden Streams und einem Grammy in der Tasche begeistert die schwedische Band Ghost Fans weltweit und zieht mit ihren euphorischen Shows immer größere Menschenmengen an. Die letzte Tour, die triumphale Re-Imperatour U.S.A. 2023, führte sie in über zwei Dutzend Städte Nordamerikas und fand ihren Abschluss mit zwei Nächten im Kia Forum in Los Angeles. Im März 2022 berichtete die Los Angeles Times, dass Ghost „Metal und die Charts erobert“ hat, als ihr fünftes Album Impera auf Platz 1 der US-Rock-Albumcharts debütierte und in den Billboard 200 auf Platz 2 sowie in Schweden, Deutschland und Finnland auf Platz 1 landete, zudem in weiteren Ländern die Top 5 erreichte. Das Album enthält unter anderem den Song Spillways, den die New York Times als „meisterhaft komponierten Rocksong“ bezeichnete und der später mit Joe Elliott von Def Leppard neu interpretiert wurde, sowie das Grammy-nominierte Call Me Little Sunshine, das Ghost den 5. Platz auf den Active-Rock-Radiosendern einbrachte. Impera veranlasste Rolling Stone zu dem Kommentar: „Ghost sagten die Pandemie voraus, jetzt prophezeit die Metal-Band den Fall von Imperien.“ Das Album greift aktuelle, zeitgemäße Themen auf und präsentiert sie auf eine düstere, melodische Weise – unverkennbar Ghost.

2022 erreichten Ghost erstmals die Billboard Hot 100 mit dem RIAA-platinzertifizierten Song Mary On A Cross. Zudem wurde Impera bei den American Music Awards zum Lieblings-Rock-Album und bei den iHeartRadio Music Awards zum besten Rock-Album des Jahres gewählt. Ghost veröffentlichten außerdem Phantomime, eine EP mit fünf Cover-Songs, darunter eine Version von Iron Maidens Phantom Of The Opera, die der Band ihre fünfte Grammy-Nominierung einbrachte.

Zuletzt wagten Ghost den Schritt auf die Kinoleinwand mit der Premiere ihres Spielfilms Rite Here Rite Now im Juni 2024, zu dem die Los Angeles Times lobend meinte: „Eine der besten Live-Bands – und jetzt haben sie den Film, um es zu beweisen.“ Der Film avancierte schnell zum erfolgreichsten Hardrock-Kinoereignis in Nordamerika und brachte ein Soundtrack-Album hervor, das die Charts anführte.

Ghost online:

Website | Instagram | Facebook