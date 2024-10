The Spirit am 25.10. 2024 im Soltmann, Leipzig

Eventname: Album Release Tour 2024

Headliner: The Spirit

Vorbands: Waldgeflüster, Destillat

Ort: Soltmann Leipzig

Datum: 25.10.2024

Genre: Black Metal

Link: https://thespiritmetal.bandcamp.com/

Heute ist das Soltmann in Leipzig der Schauplatz eines Konzertabends, das jedes Herz eines Black-Metalheads höher schlagen lässt. The Spirit, bekannt für ihren kraftvollen Sound und ihre mitreißenden Auftritte, treten zusammen mit den Vorbands Waldgeflüster und Destillat auf.

Der Abend beginnt mit den Leipzigern von Destillat, die den Abend gebührend einläuten. Leider wird ihr Auftritt von einigen Soundproblemen begleitet. Die Instrumente scheinen oft nicht im Einklang zu sein, und die Vocals schwer verständlich. Das trübt leider den Gesamteindruck. Dennoch schafft es die Band, das Publikum zu begeistern, auch wenn die akustische Umsetzung nicht ganz optimal ist.

Es folgt der nächste Support Waldgeflüster, die mit ihrem atmosphärischen Black Metal die Bühne in Beschlag nehmen. Leider wird auch ihr Auftritt von den Soundproblemen begleitet, bei dem die Instrumente die Vocals an Lautstärke untergehen lassen. Trotz dieser akustischen Herausforderungen gelingt es der Band, die Zuschauer mit ihrem technischen Können und den eindringlichen Melodien zu fesseln. Ein nicht unwesentlicher Teil des Publikums trägt Waldgeflüster-Merch und scheint wegen der Vorband heute im Soltmann zu sein.

Der Höhepunkt des Abends ist jedoch der Auftritt von The Spirit. Von der ersten Sekunde an ist die Energie im Raum spürbar. Mit einem nun viel klareren und verbesserten Sound, der die vorherigen Auftritte in den Schatten stellt, ziehen die Saarländer das Publikum sofort in ihren Bann. Die Gitarrenriffs sind präzise, kraftvolle Drums und die eindringlichen Vocals überzeugen auf ganzer Linie. The Spirit liefern ihren Fans, die begeistert mitgehen, eine hervorragende Show ab. Auf der Setliste stehen heute trotz Release-Tour des neuen Albums Songs Against Humanity auch ältere Songs. So findet sich beispielsweise auf der Setlist auch Illuminate The Night Sky wieder.