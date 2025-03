Wrath Of Logarius: neue Single „Long Dead The King“ entfesselt die Macht des Undergrounds

Das Debütalbum Crown of Mortis eröffnet ein formloses neues Reich für den Black Metal

Obwohl Wrath Of Logarius aus den nebligen Wäldern Nordkaliforniens stammen, die den Anhängern von Corpse Paint vertraut sind, sind sie nicht an die strengen Traditionen des Black Metal gebunden. Ihr bevorstehendes Debüt Crown Of Mortis führt in ein neues Reich für den Underground ein: Formless Black Metal. Mit der neuesten Single Long Dead The King zeigt die skelettartige Band die volle Ausdehnung ihrer Kräfte.

Seht euch das allmächtige Lyric-Video zu Long Dead The King hier an:

Crown Of Mortis erscheint am 4. April bei Season Of Mist.

Mehr Infos zu Wrath Of Logarius und ihrem in Kürze erscheinenden Album Crown Of Mortis findet ihr hier:

