Rock Im Park 2025: Tagestickets und finale Preisstufe verfügbar

Der Sommer naht, die Festivalvorfreude steigt – und die Nachfrage nach Rock Im Park 2025 bleibt ungebrochen! Mit über 72.000 verkauften Wochenendtickets steuert das Festival mit voller Kraft auf ein Rekordergebnis zu und steht unmittelbar vor Ausverkauf.

Das Schwesterfestival Rock Am Ring am Nürburgring vermeldete bereits ein Rekordergebnis – noch nie waren bei Rock Am Ring so früh 90.000 Weekend-Tickets verkauft.

Fans haben jetzt noch die Möglichkeit, sich die letzten Rock Im Park Weekend-Tickets zum aktuellen Preis zu sichern. Seit Freitag ist die finale Preisstufe in Kraft – die Wochenendtickets kosten dann 318 Euro.

Gleichzeitig ging am Freitag ein limitiertes Kontingent an Tagestickets in den Verkauf. Die Tagestickets sind dann für 119 Euro pro Ticket erhältlich.

Die Jubiläumsausgabe auf dem Nürnberger Zeppelinfeld verspricht ein außergewöhnliches Erlebnis, das Fans aus ganz Europa anzieht. Wer das gesamte Wochenende mit 100 Acts auf vier Bühnen und urbanem Komfort erleben will, sollte sich beeilen. Das hochkarätige Line-Up mit Headlinern wie Bring Me The Horizon, KoRn und Slipknot sowie drei noch geheimen Special Surprise Acts macht Rock Im Park zu einem der musikalischen Höhepunkte des Jahres.

Termine:

Rock Im Park: 6.–8. Juni 2025, Nürnberg, Zeppelinfeld

Tickets:

www.rock-im-park.com/tickets