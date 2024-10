The New Roses – Attracted To Danger

The New Roses haben uns mit ihrem inzwischen sechsten Album erneut einige Schmankerl ins Haus geliefert. Mit Attracted To Danger, so der aktuelle Titel, setzen sie ihre Erfolgsbilanz fort und nach Sweet Poisen aus dem Jahre 2022 steht einer erneuten Chartplatzierung nichts im Weg, auch wenn da derzeit noch Luft nach oben ist. Inzwischen ist der verlorene Sohn Norman Bites auch wieder mit dabei und der hat bekanntermaßen schon immer eine etwas härtere Gangart beigesteuert. Auch das ist auf dem neuen Album zu hören, ohne dass sich das The New Roses ausmachende Element verliert. Dadurch hat Timmy seine Gitarre an den imaginären Nagel gehängt, obwohl so eine Dreierphalanx an Gitarristen, oder Viererreihe mit Hardy bestimmt fototauglich ist. Nimmt man dann Rockin‘ In The Free World, den Neil Young-Cover auf der Platte, könnte das gut abgehen. Dazu ein wenig Improvisation, gute Idee?

Aber beginnen wir mal vorne. When You Fall In Love eröffnet die nur knapp vierzig Minuten lange Platte. Der eingängige Opener bietet alles, was man von einem Rosensong erwartet. Eingängige Melodie, Rock ’n‘ Roll Feeling und immer diese Reibeisenstimme, die sich zum Markenzeichen gemacht hat. Der Track wurde bereits als Single ausgekoppelt und lief in diversen Radiosendern, darunter hier im Norden bei Radio Bob!, rauf und runter, um die Erwartungshaltung auf das komplette Album zu erhöhen. Natural Born Vagabonds spiegelt so ein wenig das Leben der Rocker wider. Umherziehen wie Vagabunden, quer durchs Land, immer und überall auftreten und dann der Whiskey auf der Rücksitzbank (letzter Song). Klischee, aber schön und passend. So ist dieses Stück ein leicht folkig angehauchtes Lied mit einem angenehmen, hängenbleibenden Chorus. Der Titeltrack ist insgesamt etwas härter und schneller. Ein Norman Bites Einsatz ist gut zu hören und dürfte auch live wieder ein Erlebnis sein. Auch Four Wheels schlägt in diese Kerbe. Ein stampfender Song, der mit seinem Refrain sicherlich für Mitsing- und Bang-Potenzial sorgen dürfte.

Bring The Thunder und This Heart schließen sich an. Zeitlose Hard Rock Songs, die natürlich durch Timmys Stimme geprägt sind. Aber nicht zu unterschätzen sind die beiden Rhythmusverantwortlichen. Hardy mit tiefhängendem Bass und Hintergrundmann Urban, der den nötigen Drive auf seinem Drumkit abliefert. Dazu gibt es immer wieder passende Backing Vocals, die den Tracks noch mehr Tiefe verleihen. Bisher sind noch nicht viele Leistungsabfälle zu vermelden. Die Songs sind durchgängig gut hörbar, bieten gute Hooklines, eine gewisse Härte, aber auch Abwechslung, wie im Duett mit Gill Montgomery von The Amorettes bewiesen wird. Da passt die raue Stimme einfach wie Faust aufs Auge zu dem weiblichen Part. Ein wenig Romantik darf auch bei Rockern nicht fehlen. Es kommt ein wenig Lagerfeuerromantik wie im Wilden Westen zum Tragen. Kann man mal mit haben und geht gut. Es folgen noch drei Tracks: Zunächst das etwas einfachere Spirit Of A Rebel, das wie in vielen anderen Songs die Freiheit und das Rebellentum behandelt. Das nimmt man den deutschen Vorzeigerockern ab und wer die Geschichte der The New Roses kennt, der weiß, da steckt ein wenig Wahrheit drin. Schon immer waren sie unterwegs, sei es relativ früh in den frühen Anfangstagen, um in kleinen Clubs zu spielen oder auch später als Vorband von Kiss, Foreigner oder Scorpions. Sie sind eine nicht wegzudenkende Größe im deutschen Rock und trotzdem auf dem Boden geblieben und pflegen ihre Kontakte zu den Fans. Das von mir bereits angesprochene Neil Young-Cover kommt in einer beeindruckenden Variante als vorletzter Song. Norman darf hier nochmals sein Können beweisen, was sicherlich, schon gewünscht, live besonders ankommen dürfte, aber leider nicht auf der aktuellen Setlist zu finden ist …. Geht da noch was? Tja, und der abschließende Song, mit dem Whiskey auf dem Rücksitz, macht den Sack dann zu.