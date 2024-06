Ghost: veröffentlichen „The Future Is A Foreign Land“

Die Überraschung war groß, als bei der Premiere von Ghosts gerade im Kino angelaufenen Film Rite Here Rite Now plötzlich der bis dato unveröffentlichte Song The Future Is A Foreign Land erklang. Definitiv ein Grund zu feiern, vor allem für Millionen von Fans der geheimnisvollen 60er-Inkarnation der Band.

Denn The Future Is A Foreign Land ist der dritte Song aus den zeitlosen 1969er Sessions der Grammy-prämierten schwedischen Theatrical Rock-Ikonen, bei denen Papa Nihil als Frontmann auftrat. Der gleichen Besetzung haben wir das mittlerweile als Klassiker geltende Single-Release Seven Inches Of Satanic Panic zu verdanken. Die beiden auf darauf enthaltenen Hits – Kiss The Go-Goat sowie das RIAA-zertifizierte Platin-TikTok– und Billboard-Hot-100-Durchbruchsphänomen Mary On A Cross – mutieren mithilfe des nun enthüllten The Future Is A Foreign Land zu einer unheiligen Dreifaltigkeit.

Während die verruchten, twangy Gitarrenfiguren und die unheilvollen, vom bevorstehenden Jahr 1984 kündenden Lyrics den Song sofort als Artefakt seiner Zeit kennzeichnen, ist Future… doch auch durchzogen mit Merkmalen des zeitgemäßen Ghost-Sounds. Passend dazu endet der Song mit einer optimistischen Anspielung ans Jahr 2024.

Zum ersten Mal ertönte The Future Is A Foreign Land bei der Weltpremiere von Ghosts erstem Kinofilm Rite Here Rite Now, wo der Song im Abspann läuft. Es ist der einzige bisher unveröffentlichte Song im offiziellen Soundtrack des Films.

Die komplette Tracklist von Rite Here Rite Now: The Original Motion Picture Soundtrack lautet wie folgt:

1. Imperium

2. Kaisarion

3. Rats

4. Faith

5. Spillways

6. Cirice

7. Absolution

8. Call Me Little Sunshine

9. Watcher In The Sky

10. If You Have Ghosts (Chamber Version)

11. Twenties

12. Miasma

13. Mary On A Cross

14. Respite On The Spitalfields

15. Kiss The Go-Goat

16. Dance Macabre

17. Square Hammer

18. The Future Is A Foreign Land*

*Alle Songs wurden live im Kia Forum aufgenommen, außer Future Is A Foreign Land.

Der Kinostart von Rite Here Rite Now erfolgte am 20. Juni via Trafalgar Releasing. Die einzigartige phantasmagorische Mischung aus hypnotisierender Live-Performance und fesselnder Handlung sucht nahezu 2000 Kinos in fast 50 Ländern heim.

Rite Here Rite Now: The Original Motion Picture Soundtrack wird am 26. Juli weltweit via Loma Vista Recordings veröffentlicht. Der erste Original-Soundtrack der Band ergänzt den Film mit 18 Tracks und wird digital sowie auf CD und 2xLP) erhältlich sein. Vorbestellungen sind ab sofort HIER möglich und enthalten The Future Is A Foreign Land sowie eine Live-Version von Absolution, die beim nun legendären, zweiabendlichen, restlos ausverkauften Gastspiel Ghosts im Forum eingefangen wurde – wo auch die Aufnahmen für den Film entstanden sind.

Egal, ob du eingefleischte:r Ghost-Anhänger:in bist und deine Erinnerungen an das Live-Spektakel wieder aufleben lassen willst, oder ob du noch zu den neugierigen Uneingeweihten gehörst – Rite Here Rite Now und der zugehörige Soundtrack werden dich in einen Moment versetzen, in dem man Handys beiseitelegt, sich auf das Jetzt konzentriert und im Schatten der Unsicherheit völlig gebannt dem bombastischen und zugleich doch intimen filmischen Porträt Ghosts folgt.

Rite Here Rite Now wurde von Popecorn Cinematic Pictures produziert. Regie führten Tobias Forge von Ghost und Alex Ross Perry. Zu den Produzenten gehören Kristen Mulderig, Rick Sales, Craig Butta und Jonas Åkerlund.

Der Original Motion Picture Soundtrack wurde von Rich Costey gemischt.

Weitere Infos zur Band und zu Rite Here Rite Now könnt ihr hier nachlesen: