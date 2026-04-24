Dark Millennium: veröffentlichen zweite Single und Lyric-Video zu „Witchcraft Island“

Die deutschen Avantgarde-Death-Metal-Pioniere Dark Millennium präsentieren ihre zweite Single und das Lyric-Video zu Witchcraft Island, aus dem kommenden Studioalbum Come, das am 22. Mai 2026 über Massacre Records erscheinen wird.

Nach der zuvor veröffentlichten ersten Single Amber, die den Hörern die hypnotische und immersive Atmosphäre des Albums vorstellte, öffnet Witchcraft Island eine weitere Tür in das sich wandelnde Klanguniversum von Come.

Mit Witchcraft Island beweisen Dark Millennium einmal mehr ihre unverwechselbare Fähigkeit, die Intensität des Avantgarde-Death-Metal mit tiefer Atmosphäre, fließenden Strukturen und eindringlicher emotionaler Tiefe zu verschmelzen. Der Track entfaltet sich wie eine rituelle Reise durch instabile Wahrnehmungen und schafft dabei einen Ausgleich zwischen Härte und Abstraktion, wie es nur Dark Millennium vermögen.

Musikalisch spiegelt der Song den nicht-linearen Songwriting-Ansatz der Band wider, bei dem sich Kompositionen organisch entwickeln, anstatt konventionellen Strukturen zu folgen. Dichte Riffs, unheimliche Texturen und dynamische Übergänge schaffen eine sich ständig wandelnde Klanglandschaft, die zum wiederholten Hören einlädt.

Textlich und konzeptionell fügt sich Witchcraft Island perfekt in die übergreifenden Themen von Come ein, einem Album, das sich um Rausch und veränderte Bewusstseinszustände dreht. Anstatt Rauschzustände ausschließlich im physischen Sinne zu thematisieren, erkundet das Album die fragile Grenze zwischen Realität und Illusion, wo sich Gedanken, Empfindungen und Emotionen frei entfalten – von Schönheit bis hin zu Unruhe.

Mit Witchcraft Island bieten Dark Millennium einen weiteren fesselnden Einblick in eine der markantesten Extreme-Metal-Veröffentlichungen des Jahres 2026.