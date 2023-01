The Hirsch Effekt: zweiter Teil der Solitaer-Tour beginnt

The Hirsch Effekt sind Sänger und Gitarrist Nils Wittrock, Bassist Ilja Lappin sowie Schlagzeuger Moritz Schmidt aus Hannover. Ende 2022 starteten sie den ersten Teil ihrer Solitaer-Tour, nun ist der zweite Teil dran.

Als „Krawallkunst“ bezeichnen sie selbst ihre Musik. Und tatsächlich, eine Kategorisierung fällt schwer, denn das Trio produziert ein wildes Crossover, das sich irgendwo zwischen Indie-Rock, Progressive Metal und Emocore bewegt. Keine Grenzen sind bei ihrer Musik gesetzt und so überzeugen sie mit ihrer Einzigartigkeit und Kreativität. Nicht nur klassische Instrumentierung, sondern auch Posaunen, Hörner, Klarinetten und Harfen sorgen für einen unverwechselbaren Sound. Das alles bringen sie auf einen Nenner und es entsteht, was sie schlicht als Rockmusik bezeichnen. Ihre Musik bereitet Gänsehaut und ist gleichzeitig so schön, dass sie einen mitreißt. Auf über 100 Konzerten innerhalb von anderthalb Jahren sind sie aufgetreten und machten sich schnell viele Fans. Ihr schneller und großer Erfolg ist beeindruckend – und auch verdient. In der Mischung der Genres, die sie vornehmen, sind sie einzigartig in Deutschland. Diese wird irgendwo zwischen Mr. Bungle, The Mars Volta, Blumfeld und At The Drive-In angesetzt. Und wer mit solchen Größen verglichen wird, dessen Können braucht nicht mehr hinterfragt zu werden.

Die 2022er EP Solitaer zeichnet sich dadurch aus, dass je eines der drei neuen Lieder von einem der Bandmitglieder alleine geschrieben wurde.

Die Preise liegen einheitlich bei 24,90 € herum. Kleine Schwankungen liegen an den Locations und Ticketagenturen. Die Termine der Tour 2023:

16.02.2023 – 19:00 Uhr – Bochum – Rotunde

17.02.2023 – 20:00 Uhr – Jena – Rosenkeller

18.02.2023 – 20:00 Uhr – Dresden – GrooveStation

23.02.2023 – 20:00 Uhr – Berlin – Cassiopeia

24.02.2023 – 20:00 Uhr – Rostock – Mau Club

25.02.2023 – 20:00 Uhr – Kiel – Die Pumpe (Roter Salon)

28.02.2023 – 20:00 Uhr – Saarbrücken – Garage (Kleiner Club)

01.03.2023 – 20:00 Uhr – Nürnberg – Z-Bau

02.03.2023 – 20:00 Uhr – Augsburg – Soho Stage

04.03.2023 – 20:00 Uhr – Stuttgart – Jugendhaus West

Time For Metal wird aus der Kieler Pumpe berichten.