Before The Dawn – Stormbringers

Das lang erwartete Comeback der finnischen Melodic-Metal-Meister Before The Dawn ist mit ihrem neuesten Album Stormbringers endlich da. Dieses mit Spannung erwartete Album, das am 30.06.2023 veröffentlicht wurde, stellt eine triumphale Rückkehr der Band dar und stellt ihre charakteristische Mischung aus melodischem Death Metal zur Schau. Unter dem renommierten Label Napalm Records läuft Stormbringers kraftvolle 40 Minuten und 32 Sekunden voller intensiver musikalischer Brillanz. Before The Dawn wurde ursprünglich 1999 von Tuomas Saukkonen gegründet, einem vielseitigen Musiker, der für Gitarren, Gesang und Schlagzeug verantwortlich ist. Mit der Hinzufügung von Lars Eikind am Bass und Gesang und Juho Räihä an der Gitarre war die Besetzung der Band komplett. Gemeinsam begaben sie sich auf eine musikalische Reise, die ihren Platz in der Melodic-Death-Metal-Szene festigen sollte.

Nach einem erfolgreichen Lauf löste sich die Band 2013 leider auf, und die Fans sehnten sich nach ihrem einzigartigen Sound. Doch im Jahr 2021 jubelte die Metal-Community, als sich die Nachricht von der Reunion von Before The Dawn wie ein Lauffeuer verbreitete. Mit ihrer Rückkehr brachten sie neue kreative Energie und eine unstillbare Leidenschaft für ihr Handwerk mit. Vom ersten Ton an werden die Zuhörer in eine Welt aus glühenden Riffs, donnernden Trommeln und fesselnden Melodien katapultiert. Tuomas Saukkonens meisterhaftes Songwriting und seine außergewöhnliche Musikalität stehen erneut im Mittelpunkt und zeigen, warum er als Ausnahmemusiker und Mastermind hinter dem einzigartigen Sound der Band gilt. Jeder Titel auf dem Album hat seine eigene, unverwechselbare Atmosphäre, doch sie greifen nahtlos ineinander und ergeben eine zusammenhängende Klangreise. Vom explosiven Eröffnungstrack über die eindringlich schönen Balladen bis hin zu den adrenalingeladenen Hymnen zeigt Stormbringers die Vielseitigkeit und Fähigkeit der Band, ein breites Spektrum an Emotionen hervorzurufen.

Ich bin seit The Ghost und Deadlight großer Anhänger des Finnen Tuomas Saukkonen. Auch die anderen Projekte Wolfheart und Black Sun Aeon leben von seiner starken Performance und haben einen ganz eigenen Sound. Die Nachricht vom Comeback ließ Jubelstürme in mir aufziehen, die große Frage, wie wird das neue Material auf Stormbringers werden? Die Antwort lautet: deutlich düsterer als in den letzten Werken. Neben den melodischen Anteilen lebt die Platte von progressiven Elementen und setzt wieder auf Clean und Growl Gesänge. Downhearted erinnert zum Beispiel an die guten alten Zeiten. Lars und Tuomas bilden eine feste Einheit und ziehen den Hörer wie einen Magnet an. Emotional, atmosphärisch sowie anspruchsvoll lassen Before The Dawn keine Möglichkeit liegen, um da weiterzumachen, wo sie aufgehört haben, mit dem Unterschied, noch erwachsener zu agieren. Treibende Melodien, frostige Tiefe und ein Fels in der Brandung, so kann man Stormbringers auf den Punkt bringen. Weitere Höhepunkte hören auf den Namen Chains oder Destroyer und sorgen für eine Platte ohne Filler, die auf einem hohen Niveau vom Anfang bis zum Ende für Begeisterung sorgt.

