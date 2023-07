Hartholz: neue Single „Antihelden“ kommt am 21.07.2023

Das Frankfurter (Oder) Quartett Hartholz wird am 21.07.2023 seine neue Single Antihelden veröffentlichen. Die 2019 gegründete Band bringt auf Basis von Deutschrock ein spannendes Gemisch aus Metal, Punk und Partymusik zusammen. Die mittlerweile treue Fangemeinde weiß also, was auf sie zukommt. Antihelden kann bereits vorbestellt werden: https://t.ly/IM6ra

Mehr über Hartholz:

Jogi, Acker, Him und Ben bilden seit 2019 eine Einheit.

Dieses Gefühl verstärkte sich, als Acker 2021 nach einem schweren Motorradunfall seine Gitarre an den Nagel hängen musste. Da aber für die vier Freunde nie die Option bestand, Acker zu ersetzen, tauschten er und Him die Instrumente, seit dem sitzt Acker voller Tatendrang am harthölzernen Schlagzeug und die Jungs gehen wieder auf volle Fahrt!

Hartholz bringen euch Deutschrock mit Einflüssen aus Metal, Punkrock und feinster Partymucke. Vielleicht haben die Vier das Rad nicht neu erfunden, doch sie wissen wie man es dreht, das merkt man spätestens, wenn Sänger Jogi zur Trompete greift.

