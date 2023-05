Subway To Sally auf „Himmelfahrt Tour 2023“ am 13.05.2023 im Schlossgarten Andernach (Vorbericht)

Eventname: Subway To Sally – Himmelfahrt Tour 2023

Bands: Subway To Sally, Support: Blitz Union

Ort: Schlossgarten Andernach (Open Air), Am Stadtgraben, 56626 Andernach

Datum: 13.05.2023 (Einlass: ab 18:00 Uhr)

Kosten: VVK 36,00 € (zzgl. Gebühren und Versandkosten)

Genre: Folk Metal, Mittelalter Rock

Besucher: ca. 666 Besucher

Veranstalter: Juz Live Club https://juz-live-club.de/ und KulturPunkt Andernach https://www.andernach-kultur.de/stadtkultur/

Link: https://www.facebook.com/events/633634031643567

Am 24. März erschien mit Himmelfahrt das mittlerweile 14. Album der Potsdamer Mittelalterrocker Subway To Sally. Es wurde angekündigt als Wendepunkt in der Bandhistorie, ein Ende und ein Neuanfang, ein Überwinden der letzten Jahre, die geprägt waren von Stillstand und lähmender Bedrückung.

Deshalb ist es wohl nicht verwunderlich, dass doch einige Lieder das Thema Meer und Reise aufgreifen, als Sinnbild für Wandel und Veränderung.

Auch musikalisch scheinen die Potsdamer etliche Schritte in Richtung ihrer Anfänge zurückgegangen zu sein, Himmelfahrt hätte auch nahtlos an solche Klassikeralben wie Herzblut oder Nord Nord Ost anschließen können, und sollte doch alten wie neuen Fans bereits ein Lächeln ins Gesicht gezaubert haben.

Jetzt darf man noch gespannt sein, wie die aktuellen Songs auf der Bühne umgesetzt werden. Aber als Meister ihres Genres und vor allem als exzellente Liveband wird es ihnen nicht schwerfallen, ihr Publikum zu überzeugen.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Also, startet am 13. Mai mit Subway To Sally zur Himmelfahrt im Schlossgarten in Andernach! Das ist Was Ihr Wollt! Unsere Kollegin Judith wird euch dort erwarten!

Als Support ist die tschechische Industrial Rock Band Blitz Union mit am Start, die das anwesende Publikum mit harten Gitarrenriffs und eingängigen Electro-Beats schon mal auf Betriebstemperatur bringen möchte.