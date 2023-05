Heathen Hearts: entfesseln ihren nordischen Hardcore mit Video zu „Starve The Machine“

Die finnische Hardcore Metal-Gang Heathen Hearts ist mit ihrem „Nordischem Hardcore“ in Form der brandneuen Single Starve The Machine zurück. Der Track stammt von der bevorstehenden EP No Light Left To Chase und hat die gleiche Schlag-in-das-Gesicht-Attitüde wie die anderen Tracks, aber im mittleren Tempo. Der Song weicht vom klassischen schnellen und traditionellen Hardcore-Sound ab, wodurch sich die Band durch ihre melodische Begabung auszeichnet.

Die Band sagte zu Starve The Machine:

„Das Lied war das erste, dass wir geschrieben und fertiggestellt haben, nachdem unsere erste EP geschrieben war. Das Video ist eine direkte Fortsetzung des Tracks World Of Ash von unserer ersten EP und Sie werden dieselbe junge Schauspielerin finden, die bereits im vorherigen Video zu sehen war. Wir werden die Idee hinter dem Video nicht verraten, aber wenn Sie es sich genau ansehen, wird es ziemlich offensichtlich sein, es zu verstehen. Starve The Machine wurde erneut von unserem zuverlässigen Mann Jari Heino inszeniert, gedreht und geschnitten. Der filmische Look und die Farben des Videos spiegeln den Sound des Songs getreu wider.“

Die neue EP No Light Left To Chase, die am 17. Mai erscheint, stellt den Fans sachliche, aggressive und authentische Musik vor, die direkt von Herzen kommt.

Die Band fügt hinzu:

’Nach der ersten EP war in uns der Wunsch, die musikalischen Grenzen, die wir mit der ersten EP festgelegt hatten, weiterzuentwickeln und zu erweitern. Aber wir wollten unseren aggressiven Sound und die Frustration, die wir mit der Welt, in der wir leben, empfinden, nicht verlieren. Der Sound ist in der Tat Hardcore-basiert, aber Sie werden mehr Melodien und eine breitere musikalische Vision finden als auf unserer ersten EP. Obwohl das neue Werk No Light Left To Chase (Kein Licht mehr zum Jagen) heißt, gibt es immer noch Hoffnung und ein Licht, das man jagen muss, was nicht an den Texten, sondern an unserer Musik zu spüren ist.’

Heathen Hearts ist eine im Sommer 2021 gegründete Hardcore/Metal-Band aus Kotka (Finnland). Die Band besteht aus erfahrenen Musikern, die ihre gemeinsame Basis im sogenannten ‚Northern Hardcore‘ gefunden haben. Die Musik ist tatsächlich eine Mischung aus Metal und Hardcore mit melodischen Gitarren. Die Texte beschreiben die Welt, in der wir leben, aus einer dunklen Perspektive, während die Stimmungen am besten als Wut, Aggression und Frustration beschrieben werden können. Die Musik ist nicht auf bestimmte Genres beschränkt, während der Fokus der Band mehr darauf lag, qualitativ hochwertige und gut arrangierte Musik zu schaffen. Bereits im Mai 2022 hat die Band eine selbstbetitelte EP veröffentlicht, begleitet von den Videos zu Ichor und World Of Ash. Beide Videos wurden unter anderem auf einem der größten YouTube-Kanäle des Genres – Hardcore Worldwide – gezeigt.

No Light Left To Chase wurde von Heathen Hearts produziert. Die EP wurde von Lauri Sillanpää aufgenommen, mit Ausnahme des Schlagzeugs, die von Juha-Pekka Pusa aufgenommen wurden. Abgemischt wurde von Joonas Vuojolahti im Cold Truth Music Studio, während das Mastering von Juho Räihä bei Soundspiral Audio übernommen wurde. Das Artwork stammt von Lauri Sillanpää. Die Fotos wurden von Toni Ristilä gemacht. Gang-Gesang auf der EP wurden von Toni Örn, Matti Anttila, Tero Virva, Jere Orre und Juhana Haavisto aufgenommen. Das Video zu Starve The Machine wurde von Jari Heino von Coldstore Productions inszeniert, gedreht und geschnitten und von Jari Heino und Jere Orre geschrieben.

Heathen Hearts sind:

Antti Nissilä – Gesang

Jere Orre – Gitarre, Hintergrundgesang

Lauri Sillanpää – Gitarre, Hintergrundgesang

Juhana Haavisto – Bass, Hintergrundgesang

Ville Nissinen – Schlagzeug

