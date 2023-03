Subway To Sally – Himmelfahrt

Artist: Subway To Sally

Herkunft: Potsdam, Deutschland

Album: Himmelfahrt

Spiellänge: 51:58 Minuten

Genre: Folk Metal, Mittelalter Rock

Release: 24.03.2023

Label: Napalm Records

Link: https://www.facebook.com/subwaytosally/

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre, Drehleier – Eric Fish

Gitarre, Gesang, Trumscheit – Simon

Gitarre, Laute – Ingo Hampf

Bassgitarre – Sugar Ray

Drehleier – Gitarre, Gesang – Bodenski

Violine – Ally Storch

Schlagzeug, Perkussion – Simon Michael

Tracklist:

Was Ihr Wollt Leinen Los Weit Ist Das Meer So Tief Gaudens In Domino Gott Spricht Auf Dem Hügel Autumn Eisbrecher Halt Ihr Kriegt Uns Nie Lasst Die Himmel Fall’n

Subway To Sally, die legendäre deutsche Folk Metal und Mittelalter Rock-Band aus Potsdam, veröffentlichte am 24.03.2023 ihr 15. Studioalbum Himmelfahrt unter dem Label Napalm Records. Mit einer Spielzeit von 51:58 Minuten liefert die Band ihren Fans eine angekündigte Sammlung von energiegeladenen Tracks, die sowohl die eingefleischten Fans als auch neue Hörer begeistern werden. Das umfangreiche Line-Up von Subway To Sally besteht aus Eric Fish, der Gesang, Gitarre und Drehleier spielt, Simon, der Gitarre, Gesang und Trumscheit beherrscht, Ingo Hampf an der Gitarre und Laute, Sugar Ray am Bass, Bodenski an der Drehleier, Gitarre und Gesang sowie Ally Storch an der Violine und Simon Michael am Schlagzeug und Perkussion.

Himmelfahrt startet mit dem erstaunlichen Opener Was Ihr Wollt, der den Hörer sofort in die einzigartige Klangwelt von Subway To Sally eintauchen lässt. Recht poppig, aber mit guten wie mitreißenden Melodien versehen, zieht er den Hörer gleich auf die Siegerstraße. Mit kräftigen Gitarrenriffs und Eric Fishs eindringlicher Stimme entfaltet sich ein packendes Abenteuer, das den Konsumenten in seinen Bann zieht. Weitere Höhepunkte des Albums sind Weit Ist Das Meer und Gott Spricht, die mit ihren eingängigen Rhythmen und der mitreißenden Atmosphäre begeistern. Die deutschen Musiker schaffen es, Mainstream Einflüsse in ihren hochmodernen Mittelalter Rock einfließen zu lassen, ohne ihre Fans zu verprellen. Die Entwicklung von Subway To Sally kommt somit auch nach über 30 Jahren nicht ins Stocken. Aber auch die anderen Tracks wie zum Beispiel Auf Dem Hügel und Eisbrecher sind es wert, gehört zu werden. Die rockigen Nummern gehen Hand in Hand mit Metal Beats und poppigen Strukturen. Das Niveau bleibt hoch, die Texte gehen unter die Haut und auch da gehen den sieben Musikern die Ideen nicht aus. Ohne sich selber neu zu erfinden, brauchen sie ihre Kunst aus der Vergangenheit auch nicht selber zu kopieren. Insgesamt darf man Himmelfahrt als einen weiteren Meilenstein in der beeindruckenden Karriere von Subway To Sally bewerten. Die Potsdamer zeigt erneut, dass sie auch nach fast drei Jahrzehnten noch immer in der Lage sind, ihre Fans zu überraschen und zu begeistern, ohne ihr Konzept komplett ändern zu müssen. Mit den neuen zwölf Songs zeigen sie einmal mehr, dass sie zu den besten Bands des Folk Metal und Mittelalter Rock gehören.