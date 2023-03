Manticora: unterschreiben bei Mighty Music für weltweites Album-Release

Manticora unterschreiben bei Mighty Music!

„Bring the boys back home“ – ein Satz, der vor 44 Jahren von Pink Floyd gesungen wurde und ein Motto für Mighty Music sein könnte, die dänische Thrash-Prog/Power-Metal-Band Manticora für ihre zehnte Veröffentlichung in einer mehr als drei Jahrzehnte umspannenden Karriere unter Vertrag zu nehmen (Debütalbum 1999).

Manticora waren bereits bei Labeln in Griechenland, Italien, Deutschland und Schweden unter Vertrag, und nun ist es an der Zeit, in ihr Heimatland und zum größten dänischen Plattenlabel der Metalwelt zurückzukehren.

Manticora, sind gerade dabei, ihrem neuen Album den letzten Schliff zu verpassen. Die Veröffentlichung ist für Januar 2024 geplant. Eine Tour de Force in der einzigartigen Mischung dessen, was zum Markenzeichen von Manticora geworden ist. Es klingt wie kein anderes, da die musikalischen Inspirationen von überall her kommen, aber dennoch in die Richtung von Bands wie Nevermore, Savatage, Slayer, Blind Guardian und sogar Metallica passen. Dieses 10. Album ist ein kompromissloses Statement für Beharrlichkeit, Talent und ungebrochene Motivation.

Kasper Gram, Bass, erklärt:

„Wir freuen uns sehr, dass wir einen weltweiten Vertrag mit Mighty Music für die Veröffentlichung unseres nächsten Albums unterzeichnet haben!

Die Unterzeichnung mit Mighty Music ist definitiv die richtige Entscheidung für uns als Band, da sie sich bereits um unsere Bookings auf dänischem Gebiet kümmern und einen großartigen Job machen.

Außerdem sind sie ein in Kopenhagen ansässiges Unternehmen, was uns die Möglichkeit zu einer wirklich engen, effizienten und konstruktiven Zusammenarbeit gibt, auf die wir uns sehr freuen!“

Manticora haben seit 1999 neun von der Kritik hochgelobte Alben veröffentlicht und sind zahlreiche Male durch Europa, Nordamerika und Japan getourt sowie auf renommierten Festivals wie dem Wacken Open Air, dem Sweden Rock Festival, Copenhell, Karmøygeddon, ProgPower USA, etc. gespielt.

Die neuen Tourdaten werden in Kürze folgen …

Seit dem Jahr 1999 haben Manticora neun hochgelobte Alben veröffentlicht und haben zahlreiche Tourneen durch Europa, Nordamerika und Japan absolviert. Außerdem haben sie bei namhaften Festivals, wie dem Wacken Open Air, dem Sweden Rock Festival, dem Copenhell, dem Karmøygeddon und dem ProgPower USA gespielt.

Manticora Line-Up:

Kristian Larsen – Gitarre

Lars F. Larsen – Gesang

Stefan Johansson – Gitarre

Kasper Gram – Bassgitarre

Lawrence Dinamarca – Schlagzeug

Discography:

Roots Of Eternity (1999)

Darkness With Tales To Tell (2001)

Hyperion (2002)

8 Deadly Sins (2004)

The Black Circus – Part 1 (2006)

The Black Circus –Part 2 (2007)

Safe (2010)

To Kill To Live To Kill (2018)

To Live To Kill To Live (2020)

Bibliography:

To Kill To Live To Kill (2018)