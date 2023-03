Immortal: veröffentlichen neue Single „War Against All“

Immortal haben die Arbeiten an ihrem neuen Studioalbum War Against All abgeschlossen, das am 26. Mai über Nuclear Blast Records veröffentlicht werden soll. Das 10. Studioalbum der Band wird acht neue Songs im klassischen, frostigen Immortal-Stil enthalten. Heute veröffentlichen Immortal den ersten Song, den Titeltrack des Albums War Against All, und liefern damit genau das, worauf die Fans gewartet haben – klassischen Immortal Blashyrkh Metal!

Hört euch War Against All hier an: https://immortal.bfan.link/waasg.ema

Bestellt euch War Against All hier vor: https://immortal.bfan.link/waalp.ema

Der Gründer der Band, Demonaz, sagte über den Titeltrack:

„War Against All war das erste Stück, das ich für dieses Album geschrieben habe. Es ist ein schnelles Stück, bei dem die Riffs hauptsächlich von meinen Riffs aus Battles In The North inspiriert sind.

Auch der Text ist in echter Blashyrkh-Schlachtstimmung, wie es sich für einen Eröffnungstrack gehört. Die frostigen, rauen und schnellen Battle-Songs in diesem Stil bedeuten mir alles

mich. Ich werde die frühen Jahre nie vergessen oder die Fans mit einer Verlangsamung des Tempos enttäuschen.“

Demonaz verrät noch einige Hintergrundinformationen zum Entstehungsprozess von War Against All inklusive der Trackliste. Hier könnt ihr alles nachlesen:

