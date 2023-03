Of Virtue: veröffentlichen neue Single/Video „Cannibals“

Was als bescheidener, vielversprechender Metalcore-Act begann, der in der glühenden Kälte und den kargen Feldern von Mid-Michigan geboren wurde, hat sich zu einem international anerkannten und von der Kritik gefeierten alternativen Kraftwerk entwickelt. Mit Auftritten auf dem diesjährigen UK Tech Fest, Full Force, Summer Breeze, Fallen Fortress, 6K Fest und Upheaval Festival und mehr als fünf Millionen Streams allein für ihre neue Sinner-EP auf Spotify, ist das Wachstum von Of Virtue geradezu atemberaubend.

Gestern servierten Of Virtue ihre blutige neue Single Cannibals via Arising Empire!

Produziert von Carson Slovak & Grant McFarland (August Burns Red, Polaris, Hollow Front), zusätzlich produziert von Chris Shifflett, gemischt und gemastert von Dan Braunstein, bekannt für seine Arbeit für Spiritbox, Dayseeker, Volumes. Dieses schwere neue Material der Modern Metal-Experience Of Virtue schlägt einem direkt ins Gesicht.

„Cannibals spielt während einer der gefährlichsten Phasen auf meinem Weg zur Genesung vom Alkohol, weil ich endlich Verantwortung übernehmen musste. Bis dahin hatte ich nie bemerkt, wie sehr meine Entscheidungen die Menschen um mich herum beeinflussten. Bei näherem Nachdenken hasste ich mich selbst für das, was ich ihnen angetan hatte. Ich habe gelogen, gestohlen, war launisch und unberechenbar. Insgesamt hatte ich das Gefühl, dass ich alles Schlechte, das mir widerfuhr, verdient hatte. Das Schlimmste war, dass ich mich in meinem nüchternen Zustand noch wertloser fühlte als im Rausch, und es ging so weit, dass ich glaubte, meine Taten seien unverzeihlich. Aufgrund dieser dunklen Zeit in meinem Leben dient Cannibals dazu, mich daran zu erinnern, dass wir die Vergangenheit nicht ändern können, sondern nur aus unseren Fehlern lernen können, und dass wir nicht zulassen sollten, dass diese unser Weltbild in einem Zustand des Selbsthasses prägen.“ – Tyler (Gesang)

Seht Of Virtue live auf den folgenden Festivals in diesem Jahr!

23.06. 6k Fest – Liege, BE

24.06. Full Force – Ferropolis, DE

02.07. UK Tech Fest – Newark On Trent, UK

15.07. UpHeaval – Grand Rapids, MI, USA

17.08. Summer Breeze – Dinkelsbeuhl, DE

Mehr Infos zu Of Virtue bekommt ihr hier:

Of Virtue online:

https://www.instagram.com/ofvirtue

https://www.facebook.com/ofvirtue