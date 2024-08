Silvera: veröffentlichen neues Video und Single „Lifeline“

Silvera sind zurück mit Lifeline, der sechsten Single aus ihrem kommenden Album World Behind Doors. Der Track packt den Hörer von Anfang an mit einem fesselnden, klopfenden Hauptriff und zieht ihn in die sich entwickelnde Klangwelt der Band. Wenn die gesamte Band einsetzt, entwickelt sich ein frisches und dynamisches Thema, das Silveras innovativen Ansatz beim Songwriting unter Beweis stellt.

„Lifeline was a spontaneous creation in the studio“, sagt Sänger und Gitarrist Michael Krogh. „Once the main riff was composed, the rest of the song quickly fell into place.“

Diese irgendwie neue Methode des Schreibens brachte Silvera einen frischen und aufregenden Sound, der Lifeline zu einem herausragenden Stück macht, das die Fähigkeit der Band unterstreicht, sich weiterzuentwickeln und ihr Publikum zu überraschen.

Lifeline ist ab sofort als digitale Single und offizielles Video erhältlich. Seht euch das Video hier an:

Digitale Single: https://bfan.link/lifeline-2

Webshop: https://bit.ly/slvr-tgt

Aus demselben Land stammend, das der Welt Volbeat und D-A-D bescherte, stehen Silvera für Hardrock mit einem modernen Twist und zeitlosen Melodien. Das nordische Vierergespann hat nicht nur das Erbe der dänischen Rock- und Metal-Musik übernommen, sondern begann 2020 mit Edge Of The World, dem Debütalbum, das sie auf die Landkarte aller modernen Hardrock-Liebhaber setzte, ihre eigene Geschichte aufzubauen. Songs wie Generation Z und Light In Life stürmten sofort die Streaming-Dienste, sammelten jeweils mehr als eine Million Hits und ließen die Vorfreude auf Silveras zweites Album schon jetzt steigen.

Auf ihrem zweiten Album waren Silvera bestrebt, die Kernelemente ihres eigenen Sounds beizubehalten und gleichzeitig den Horizont zu erweitern. Dies führte dazu, dass die vier Musiker mit neuen Techniken experimentierten, wie z. B. dem Einbau von harschem Gesang in einen der Songs und der Komposition von drei neuen Tracks im Studio. Diese Abkehr von ihrem bisherigen Ansatz, bei dem die grundlegenden Elemente der Songs in der Regel bereits vor dem Gang ins Studio feststanden, ermöglichte einen neuen kreativen Prozess. Das Ergebnis: eine noch frischere Reihe von Songs, die die besten Elemente des Metal-Rock und alles, was dazwischen liegt, in sich vereinen, um Songs zu schaffen, die wirklich herausragen.

Wieder einmal wurde die gesamte Musik in den Hansen Studios aufgenommen, wobei Jacob Hansen (Anette Olzon, Arch Enemy, Delain, Epica) eine entscheidende Rolle dabei spielte, die Essenz des Silvera-Sounds zu bewahren. Seine Beratung bei der Auswahl der zu betonenden Elemente der Songs war von unschätzbarem Wert, und seine Hingabe hat sich im Endprodukt widergespiegelt. Darüber hinaus wurden die Vocals fachmännisch im Studio von Martin Buus aufgenommen, wo Martins geschickte Produktion nicht nur Michael Kroghs Gesangsspektrum verbesserte, sondern auch eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen den beiden förderte. Die Synergie zwischen Martin und Michael übertraf alle Erwartungen und resultierte in einem Album, das die ursprüngliche Vision der Band übertraf.

Wie schon bei ihrem ersten Album freuen sich Silvera über die Zusammenarbeit mit Dreamshade und Guarnica Mancini von The Gems / Thundermother, die allesamt außergewöhnliche Leistungen erbringen. Ihr tiefes Verständnis für die Vision der Band für die Songs führte zu Interpretationen, die auch hier wieder alle Erwartungen übertrafen.

World Behind Doors hat das Zeug dazu, Silvera zu neuen Höhen zu katapultieren und sie auf die nächste Stufe zu heben. Wenn es heutzutage noch Gerechtigkeit im Musikgeschäft gibt, dann wird genau das passieren.

World Behind Doors wird am 23. August 2024 über Mighty Music als LP (gelbes Vinyl, limitiert auf 100 Exemplare), Digipack-CD und digital veröffentlicht.

Die Trackliste zu World Behind Doors findet ihr im Time For Metal Release-Kalender (hier):

Silvera Besetzung:

Michael Krogh – Gitarre & Gesang

Simon Krabbesmark – Gitarre und Hintergrundgesang

Rasmus Lindegård Hovde – Bass und Hintergrundgesang

Martin Nielsen – Schlagzeug

Silvera 0nline:

Webseite

Facebook

Instagram