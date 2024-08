Concrete Winds: veröffentlichen zweite Single „Subterranean Persuasion“ vom kommenden selbbetitelten Album

Sepulchral Voice Records ist stolz darauf, am 30. August das mit Spannung erwartete dritte Album von Concrete Winds, das selbstbetitelte Concrete Winds, auf CD, LP und MC zu veröffentlichen.

An alle Death-Metal-Verrückten und Black-Metal-Psychopathen da draußen in dieser zahnlosen und gezähmten Szene: Lasst uns das Wort verkünden! Concrete Winds sind zurück, um euch Stacheln, Nadeln und Stacheldraht in Fleisch und Ohren zu drücken.

Seht euch das Video zu Subterranean Persuasion hier an:

Wieder einmal zerschneiden die Lärmaggressoren den Schleier aus dem Jenseits und betreten unsere Welt, um alles Bekannte, Vorhersehbare und Bequeme in der Metalmusik zu plündern und zu Tode zu jagen. Ihr drittes Album ist aus zwingenden Gründen selbstbetitelt und zeigt, dass die Band weiterhin das Extreme im extremen Metal erforscht. Das ist wahrlich vertonte Tollwut!

Während ihr Debüt, Primitive Force von 2019, die Grenzen des unheiligen, schleifenden Death Metals auslotete und neu definierte, ging der Nachfolger, Nerve Butcherer von 2021, noch weiter und setzte neue Maßstäbe in der Welt der auditiven Bulldozer-Zerstörung und der blitzartigen Quälerei.

Mit Concrete Winds öffnet die Band nun erneut die Pforten zum Schlachthof und macht genau dort weiter, wo Nerve Butcherer den Hörer hilflos in einem klanglichen Ödland aus verbrannter Erde, unfruchtbarem Boden und purer Dunkelheit zurückgelassen hat. Sie manifestieren ihren Willen, den Hörern die Trommelfelle zu zerreißen und tief in die schwarzen Seelen zu kriechen. Wie nicht anders zu erwarten, setzt das Album auf unverschämte Geschwindigkeit, schwerste, zitternde Rhythmuspassagen, abgrundtief gekrächzte Flüche, stürmische Breaks und abstoßend kreischende Leads, die einen in einem Strudel des Wahnsinns ertrinken lassen. Doch dieses Mal werden dem pandemonischen Universum auch neue Schichten hinzugefügt, da schräge Stakkato-Riffing-Abschnitte in verhexende Industrial-Szenarien übergehen.

Concrete Winds sind schon immer weiter gegangen als jede andere Extrem Metal-Band der letzten Zeit und haben alles verlassen, was sich in der Musik etabliert hat, haben abgeschnitten, was im Metal bequem geworden ist, und haben weggeblasen, was im Extrem-Metal noch „angemessen“ erscheint. Es scheint, dass diese einst dringliche Einstellung, Grenzen auszuloten, endlich einen neuen Steuermann hat. Nichtsdestotrotz bleiben sie den älteren Urvätern des blutigen Metal-Chaos treu, entwickeln aber die Inspirationen von Meistern wie Morbid Angel, Necrovore und Repulsion zu einem ganz eigenen und fast „referenzlosen“ Hellwitchin‚ Sound weiter.

Kein Geringerer als Lawrence Mackrory hat – mit Hilfe von Matti Mäkelä – diese kakophonische Eruption hauptsächlich in den Rorysounds Studios in Uppsala, Schweden, aufgenommen, gemischt und gemastert. Das Ganze ist in neun charakteristischen, mit zwei Wörtern betitelten Liedern zusammengefasst, die insgesamt nicht länger als 27 Minuten dauern. Rechner mögen es fälschlicherweise als „kurz“ einstufen, aber in CW-Einheiten gemessen, hat es die perfekte Länge, um tausend Tode zu sterben.

Concrete Winds waren noch nie etwas für schwache Gemüter. Sie haben schon immer jede Spur von unterhaltsamen Charakteren direkt im Keim erstickt. Es ist leicht, sie nicht zu verstehen; es ist leicht, sie nicht zu begreifen; es ist leicht, sie nicht zu lieben. Aber es sollte nicht leicht sein, Unterhaltung mit Kunst zu verwechseln: Wahre Kunst muss wehtun.

Concrete Winds – Tracklist:

1. Permanent Dissonance

2. Virulent Glow

3. Daylight Amputations

4. Infernal Repeater

5. Subterranean Persuasion

6. Hell Trance

7. Systematic Distortion

8. Demented Gospels

9. Pounding Devotion

