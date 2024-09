Concrete Winds: neues Album ist bei Sepulchral Voice Records erschienen

Concrete Winds sind zurück, um euch Stacheln, Nadeln und Stacheldraht in Fleisch und Ohren zu pieksen!

Ihr mit Spannung erwartetes drittes Album (selbstbetitelt), Concrete Winds, ist jetzt über Sepulchral Voice Records auf CD, LP und MC erschienen. Aufgenommen, gemischt und gemastert wurde es von Lawrence Mackrory – mit der Hilfe von Matti Mäkelä – in den Rorysounds Studios in Uppsala, Schweden.

Hört euch Concrete Winds jetzt hier als Full-Album-Stream an:

Concrete Winds sind schon immer weiter gegangen als jede andere Extrem-Metal-Band der letzten Zeit und haben alles, was sich in der Musik etabliert hat, außen vor gelassen, abgeschnitten, was im Metal bequem geworden ist, und weggeblasen, was sich im Extreme Metal noch „angemessen“ anfühlt. Es scheint, dass diese einst dringliche Einstellung, Grenzen auszuloten, endlich einen neuen Steuermann hat. Nichtsdestotrotz bleiben sie den älteren Urvätern des blutigen Metal-Chaos treu, entwickeln aber die Inspirationen von Meistern wie Morbid Angel, Necrovore und Repulsion zu einem ganz eigenen und fast „referenzlosen“ Hellwitchin‚ Sound weiter.

