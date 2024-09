Blood Incantation: kündigen Kurzfilm „The Stargate“ und Kinovorführung am 10.09. in den Brain Dead Studios,LA an

Blood Incantation haben den Kurzfilm The Stargate angekündigt, der die Gesamtheit des ersten Werks von Absolute Elsewhere in hervorragender Weise einfängt. The Stargate präsentiert die Geschichte eines mysteriösen Artefakts und seiner Opfer in einer halluzinatorischen Synthese aus Science-Fiction und Folk-Horror, in der bewusstseinsverändernde Bilder und beunruhigende Atmosphären in einer surrealen Geschichte von urzeitlicher Blutmagie, interdimensionalen Reisen und grotesker, jenseitiger Technologie zusammenfließen, die im finsteren Mittelalter beginnt und in die Weiten des Weltraums führt. Unter der Regie des preisgekrönten Kameramanns Michael Ragen (Guillermo Del Toros Cabinet Of Curiosities: The Viewing) und mit hypnotisierenden analogen Flüssigkeitseffekten von Chris Parks (The Fountain) sowie einer Originalmusik von Blood Incantation ist The Stargate anders als alles, was ihr bisher erlebt habt.

Im Vorfeld der Veröffentlichung von Blood Incantation findet am Dienstag, den 10. September, in den Brain Dead Studios (611 N Fairfax Ave, Los Angeles, CA 90036) in Los Angeles eine Filmvorführung statt. Die Veranstaltung beginnt um 20:00 Uhr (Einlass ab 18:30 Uhr) und beinhaltet eine Fragerunde mit Blood Incantation und dem Regisseur sowie eine Doppelvorführung des Sci-Fi-Klassikers From Beyond aus dem Jahr 1986. Es wird nur eine begrenzte Anzahl von Eintrittskarten für die Öffentlichkeit geben, die in der Reihenfolge des Eingangs vergeben werden.

Das mit Spannung erwartete neue Album Absolute Elsewhere von Blood Incantation erscheint am 4. Oktober über Century Media. Die beiden ausladenden Tracks des Albums, The Stargate und The Message, sind mit einer Länge von fast 45 Minuten ihr bisher längstes Werk. Sie sind ebenso verwirrend wie fesselnd und bauen exponentiell auf den Formeln auf, die sie mit ihrem szenenerschütternden Debüt Starspawn (2016) und dem bahnbrechenden Nachfolger Hidden History Of The Human Race (2019) festgelegt haben.

Die Veröffentlichung von Absolute Elsewhere wird begleitet von einem 73-minütigen Spielfilm All Gates Open: In Search Of Absolute Elsewhere, der die Geschichte ihrer Zeit in Berlin im Sommer 2023 erzählt, während sie in den legendären Hansa Studios aufnahmen. Der Film wird auf Blu-Ray zusammen mit dem Deluxe-Mediabook-Paket des Albums erhältlich sein und enthält außerdem den Original-Soundtrack der Dokumentation, All Gates Open (Original Motion Picture Soundtrack), der 60 Minuten exklusive neue Musik vom neuen Album enthält. Diese Sonderausgabe enthält auch die 2023 Maxi-Single Luminescent Bridge von Blood Incantation, die zum ersten Mal auf CD erscheint, und natürlich Absolute Elsewhere, sowohl in Standard- als auch in Dolby Atmos/5.1-Mixen, sowie exklusive Liner Notes, exklusive Interviews, Fotos von hinter den Kulissen und ein Vorwort von Ross Dolan von Immolation.

Blood Incantation – Absolute Elsetour

Oct 04: Boulder, CO – Boulder Theater * (Record Release Show)

Nov 07: Portland, OR – Hawthorne ~

Nov 08: Vancouver, BC – The Rickshaw ~

Nov 09: Seattle, WA – Substation ~

Nov 11: Berkeley, CA – Cornerstone ~

Nov 12: Los Angeles, CA – The Regent Theater ~

Nov 13: Tucson, AZ – 191 Toole ~

Nov 15: Austin, TX – Come and Take It ~

Nov 16: Dallas, TX – Echo ~

Nov 18: Atlanta, GA – Masquerade ~

Nov 19: Tampa. FL – The Orpheum ~

Nov 21: Asheville, NC – Orange Peel ~

Nov 22: Richmond, VA – Canal Club ~

Nov 23: Baltimore, MD – Baltimore Soundstage ~

Nov 25: Philadelphia, PA – Underground Arts ~

Nov 26: Brooklyn, NY – (Absolute) Elsewhere ~

Nov 27: Boston, MA – Brighton Music Hall ~

Nov 29: Montreal, QC – Fairmount ~

Nov 30: Toronto, ON – Lee’s Palace ~

Dec 01: Detroit, MI – Magic Stick ~

Dec 03: Chicago, IL – Metro ~

Dec 04: Minneapolis, MN – Fine Line ~

Dec 05: Omaha, NE – Bourbon Theater ~

* w/ Steve Roach

~ w/ Midwife

Blood Incantation Line-Up:

Paul Riedl – Gitarren, Gesang

Isaac Faulk – Schlagzeug

Morris Kolontyrsky – Gitarren

Jeff Barrett – Fretless Bass

