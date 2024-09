Anciients: Rückkehr an die Spitze des Progressive Metal mit „Beyond The Reach Of The Sun“

Als Anciients erfuhren, dass sie den Juno 2018 für Metal/Hard Rock gewonnen hatten, waren die knallharten Kanadier gerade in Wien aufgewacht und hatten nach einer weiteren fulminanten Show auf ihrer Headliner-Tour durch Europa noch immer schlammverschmierte Augen. Der Weg zu ihrem neuen Album war länger und härter, als irgendjemand hätte erwarten können. Aber nach sechs Jahren Seelensuche in der kanadischen Wildnis ist die Band mit dem schweren, berauschenden und herzlichen Beyond The ReachOf The Sun endlich wieder an der Spitze des Progressive Metal angekommen.

Beyond The ReachOf The Sun ist am vergangen Freitag erschienen. Ihr könnt in alle zehn bewusstseinserweiternden Songs reinhören, indem ihr das komplette Album auf dem YouTube-Kanal von Season of Mist streamt.

Hört euch Beyond The ReachOf The Sun hier an:

Beyond The Reach Of The Sun hier bestellen: https://orcd.co/anciientsbeyondthereachofthesun

Jetzt, da ihr mit Spannung erwartetes drittes Album endlich in seiner ganzen Pracht vorliegt, sind Anciients bereit, schnell und hart auf Tour zu gehen.

Diesen Herbst wird die Progressive-Metal-Band Beyond The Reach Of The Sun in Städte in West- und Mittelkanada bringen. Den Anfang machen Anciients mit drei speziellen Record-Release-Shows in ihrer Heimatstadt Vancouver, bevor sie mit ihren kanadischen Kollegen von Bison auf eine heftige und berauschende Co-Headliner-Tour durch Westkanada gehen.

„We’ve been great friends with the dudes from Bison for nearly two decades“, sagt Cook. „Anciients has done one-off shows with Bison throughout the years, but this is the first time we’ve toured together. We’re super excited to hit the road with them. I can guarantee these shows will crush!“

Beyond The Reach Of The Sun – Record Release Shows

September 20 – Victoria, BC @ Lucky Bar with Fearbirds and Black Thunder

September 21 – Nanaimo, BC @ The Queens with Fearbirds and Black Thunder

September 27 – Vancouver, BC @ The Rickshaw Theatre with Waingro, Bloodrhine and Empress

Beyond The Reach Of The Sun – Western Canada Co-Headlining Tour 2024

October 10 – Kamloops, BC @ Blue Grotto

October 11 – Vernon, BC @ BBDBS

October 12 – Revelstoke, BC @ The Last Drop

October 15 – Calgary, AB @ Dickens

October 16 – Edmonton, AB @ Starlite Temple

October 17 – Regina, SK @ The Exchange

October 18 – Winnipeg, MB @ Side Stage

October 19 – Saskatoon, SK @ Black Cat Tavern

October 25 – Nelson, BC @ The Royal

October 26 – Kelown, BC @ Jacknife Brewing

Mehr Infos zu Anciients und ihrem brandneuen Album Beyond The Reach Of The Sun findet ihr hier:

Anciients Besetzung:

Kenny Cook – Gesang, Gitarre

Mike Hannay – Schlagzeug

Brock MacInnes – Rhythmusgitarre

Rory O’Brien – Bass

