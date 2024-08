Blind Guardian: veröffentlichen Video zu „The Bard’s Song – In The Forest (Revisited)“

Pünktlich zu ihrer Show auf dem Wacken Open Air 2024 präsentierten die deutschen Heavy Metal-Legenden Blind Guardian am vergangenen Wochenende Somewhere Far Beyond Revisited, eine komplette Neuaufnahme ihres Klassikers Somewhere Far Beyond aus dem Jahr 1992, einem Meilenstein in der Geschichte der Band.

Somewhere Far Beyond Revisited, das in den Jahren 2022 und 2023 aufgenommen wurde, ist eine erfrischende und kraftvolle Hommage an eines der einflussreichsten Alben der deutschen Metal-Geschichte. Es ebnete den Weg für Blind Guardians internationale Karriere, die bis heute anhält, und diese Neuaufnahme beeindruckt mit all der Klasse und Qualität, für die diese Pioniere seit ihrer Gründung als Lucifer’s Heritage vor drei Jahrzehnten bekannt und respektiert sind.

Seht euch das Video zu The Bard’s Song – In The Forest (Revisited) hier an:

Somewhere Far Beyond Revisited ist am 02. August erschienen und kann bei jedem Streaming-Dienst in voller Länge angehört oder über den nachfolgenden Link in physischer Form erworben werden.

