Ellende: zweite Singleauskopplung vom kommenden Album veröffentlicht

Ellende, das mittelhochdeutsche Wort für „außer Landes sein“, steht für die Vision des österreichischen Multiinstrumentalisten L.G., der seit 2011 fünf Alben und insgesamt acht Veröffentlichungen vorweisen kann. Seine Ambitionen im atmosphärischen und ambienten Black Metal sind seit über einem Jahrzehnt Ausdruck menschlichen Scheiterns, purer Emotion und Schönheit. Durch die subtile Einbindung klassischer Instrumente wie Streicher, Bläser und Klavier überschreitet Ellende oft die Grenzen dessen, was als Black Metal gilt.

Seht euch das Video zur zweiten Singleauskopplung Ballade auf den Tod (Official Track 2024) hier an:

Dieses Projekt spielte mehr als 100 Shows in über 20 Ländern als Live-Formation mit Session-Musikern. Sie wurden zu prestigeträchtigen Festivals wie dem Ragnarök Festival, Brutal Assault oder dem Party San Open Air eingeladen. Ellende erreichte mit den letzten beiden Alben offizielle Chartpositionen in Österreich (21) und Deutschland (31, 94) und veröffentlicht nun mit Todbringerin, einer neu aufgenommenen und neu arrangierten Version des 2016er Albums Todbringer, ein neues.

Musik geschrieben in 2014-2016. Neu aufgenommen durch L.G. und Klangschmiede Studio E im Jahr 2023. Gemischt und gemastert von Klangschmiede Studio E im Jahr 2023. Artwork inspiriert von Het Melkmeisje (1659) von Johannes Vermeer, Ölgemälde von L.G. alias „Farbbringer“ in 2023-2024 in Graz, Österreich. Musik, Texte, Studioinstrumente, Arrangements, Artworks & Design von L.G., Studiodrums von P.F.

Ellende – Scherben Tour 2024

02. Oct – München (DE) – Scherben Tour (Backstage)

03. Oct – Essen (DE) – Scherben Tour (Turock)

04. Oct – Hamburg (DE) – Scherben Tour (Kronensaal)

05. Oct – Berlin (DE) – Scherben Tour (Badehaus)

06. Oct – Copenhagen (DK) – Scherben Tour (Stengrade)

07. Oct – Arnhem (NL) – Scherben Tour (Willemeen)

08. Oct – Wasquehal (FR) – Scherben Tour (The Black Lab)

09. Oct – Paris (FR) – Scherben Tour (Glazart)

10. Oct – Aarburg (CH) – Scherben Tour (Musigburg)

11. Oct – Bologna (IT) – Scherben Tour (Arcanum Fest)

12. Oct – Vienna (AT) – Scherben Tour (Vienna Metal Meeting)

13. Oct – Ljubljana (SI) – Scherben Tour (Orto Bar)

14. Oct – Zagreb (HR) – Scherben Tour (Mocvara)

15. Oct – Belgrade (SR) – Scherben Tour (Zappa Baza)

16. Oct – Budapest (HU) – Scherben Tour (A38)

17. Oct – Ostrave (CZ) – Scherben Tour (Barrak)

18. Oct – Dresden (DE) – Scherben Tour (Blauer Saal)

19. Oct – Poznan (PL) – Scherben Tour (2Progi)

20. Oct – Krakow (PL) – Scherben Tour (Kamienna12)

