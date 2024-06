Blind Guardian: kündigen „Somewhere Far Beyond Revisited“ an + veröffentlichen Video zu „The Quest For Tanelorn (Revisited)

Die legendären deutschen Heavy Metal-Pioniere Blind Guardian haben die Veröffentlichung einer epischen, neu aufgenommenen Version ihres klassischen Durchbruchsalbums Somewhere Far Beyond aus dem Jahr 1992 angekündigt.

Somewhere Far Beyond Revisited, das in den Jahren 2022 und 2023 aufgenommen wurde, ist eine erfrischende und kraftvolle Hommage an eines der einflussreichsten Alben der deutschen Metal-Geschichte. Es ebnete den Weg für die internationale Karriere von Blind Guardian, die bis heute anhält, und diese Neuaufnahme beeindruckt mit all der Klasse und Qualität, für die diese Pioniere seit ihrer Gründung als Lucifer’s Heritage vor drei Jahrzehnten bekannt und respektiert sind.

Somewhere Far Beyond Revisited wird am 2. August 2024 veröffentlicht, zeitgleich mit Blind Guardians triumphaler Rückkehr zum diesjährigen Wacken Festival, und kann ab sofort in einer großen Auswahl an physischen Varianten vorbestellt werden!

Um euch einen ersten Eindruck vom neuen Sound zu geben, wurde am 7. Juni The Quest For Tanelorn (Revisited) als Single veröffentlicht. Parallel dazu wurde ein Musikvideo von Dirk Behlau veröffentlicht, das historische und neue Studio-, Backstage- und Live-Aufnahmen zeigt.

Somewhere Far Beyond Revisited – Tracklist:

1. Time What Is Time (Revisited)

2. Journey Through The Dark (Revisited)

3. Black Chamber (Revisited)

4. Theatre Of Pain (Revisited)

5. The Quest For Tanelorn (Revisited)

6. Ashes To Ashes (Revisited)

7. The Bard’s Song – In The Forest (Revisited)

8. The Bard’s Song – The Hobbit (Revisited)

9. The Piper’s Calling (Revisited)

10. Somewhere Far Beyond (Revisited)

Verfügbare Formate:

Das Album wird als Limited Edition 3-Disc Digipak erscheinen, das zusätzlich eine 2022er Live-Version des gesamten Albums auf einer separaten CD und eine Blu-Ray Disc mit den Jubiläumssets vom Rock Hard Festival und Hellfest 2022 enthält.

Somewhere Far Beyond Revisited wird auch als Gatefold-LP mit 24-seitigem LP-Booklet und als Jewelcase-CD sowie als digitales Album erhältlich sein.

Über Somewhere Far Beyond Revisited

Pünktlich zu ihrem Auftritt auf dem Wacken Open Air 2024 kündigen Blind Guardian stolz die Veröffentlichung von Somewhere Far Beyond Revisited am 2. August an, das eine komplette Neuaufnahme dieses Klassikers sowie eine Live-Version von Somewhere Far Beyond aus dem Jahr 1992 enthält, einem Meilenstein der deutschen Heavy Metal-Titanen. Nach drei Alben auf No Remorse Records war es das Major-Label-Debüt der Band über Virgin Records und öffnete ihnen die Türen zum japanischen Markt, was zu einer größeren Verfügbarkeit und Präsenz in der globalen Metalszene führte. Nachdem die Band auf dem 1990er Album Tales From The Twilight World die richtige Balance zwischen Geschwindigkeit, Härte, Melodien, Dramatik und unwiderstehlichen Refrains gefunden hatte, wurde dieser Ansatz auf Somewhere Far Beyond bis zur Perfektion verfeinert, auf konzeptioneller Ebene weiterentwickelt und die klangliche Bandbreite von Blind Guardian erweitert. Auf Somewhere Far Beyond experimentierte die Band mit Keyboards, Orchestrierungen und Folk-Elementen, wobei sich letztere im bekanntesten Song der Gruppe und Live-Stück The Bard’s Song (In The Forest) manifestierten, während andere Stücke wie Ashes To Ashes, das rasante Journey Through The Dark oder The Quest For Tanelorn gut an die vorherigen, meist rasanten Alben anknüpften, aber einen zusätzlichen Schub an Dynamik boten.

Spult 30 Jahre zurück! Bevor Blind Guardian im September 2022 das viel gelobte Werk The God Machine veröffentlichten, spielten sie im Sommer 2022 auf dem Rock Hard Festival und dem Hellfest Somewhere Far Beyond in voller Länge vor zehntausenden von Fans, die jeden Titel mitsangen. Beide Shows wurden professionell gefilmt und aufgezeichnet und über den WDR und ARTE ausgestrahlt. Für die limitierte Triple-Disc-Edition von Somewhere Far Beyond Revisited wurde das Hellfest-Material von Dirk Behlau, dem langjährigen Videofilmer der Band, mit zusätzlichem Multicam-Material neu geschnitten. Die Idee, das Album neu aufzunehmen, entstand bei den Proben zu diesen Shows, wie Hansi Kürsch in den ausführlichen Linernotes erklärt: “The original idea wasn’t to do a re-recording. When rehearsing for the anniversary gigs, corona hit and we couldn’t be certain that those shows would take place. We still wanted to celebrate the anniversary of the album and if we wouldn’t be able to include a live version, we initially thought we could at least record the rehearsals.” Da Blind Guardian mit diesen Rohfassungen nicht 100%ig zufrieden waren, beschlossen sie, aufs Ganze zu gehen, wohl wissend, dass sie damit das Risiko eingehen, von den Fans verpönt zu werden, die Neuaufnahmen als reine Blasphemie betrachten. “We tried to recapture what we did in 1992 but compensate youth with skilful experience, though in a hungry way. We never discussed any major changes but with over 30 years of experience, and our current line-up, those ingredients already add a new flavour to it.“ Somewhere Far Beyond Revisited wurde in einem Live-Setting aufgenommen und ist in Bezug auf die Gitarrenarrangements schlanker und stärker auf die Wirkung fokussiert, behält aber dennoch alle Harmonien und Melodien bei, die für das Original wichtig sind. “We finally ended up with this cool hybrid version”, ergänzt André. “We combined how we play the songs today, but at the same time, really tried to retain that speed metal spirit of the early 90s!”

Blind Guardian Live:

Tickets www.blind-guardian.com/tour

14.06. GR Athens – Release Athens

22.06. BE Dessel – Graspop

28.06. DE Dischingen – Rock am Härtsfeldsee

29.06. CZ Spálené Poříčí – Basinfirefest

30.06. SK Bratislava – Majestic Music Club

07.07. ES Barcelona – Barcelona Rock Fest

11.07. DE Neukirchen-Vluyn – Dong Open Air

19.07. RO Beclean – Celtic Transilvania Festival

26.07. GR Chania – Chania Rock Festival

28.07. DE Oelsnitz – Schloss Voigtsberg

29.07. AT Innsbruck – Dogana Hall, Congress Innsbruck

31.07. IT Serravalle di Chienti – Montelago Celtic Festival

02.08. DE Wacken Open Air

04.08. PT Vagos – Vagos Metal Fest

09.08. ES Villena (Alicante) – Leyendas del Rock

17.08. DE Sulingen – Reload Festival

18.08. DE Illingen – Burg Open Air

16.12. IL Tel Aviv – Reading 3

