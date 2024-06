Innfield Festival 2024: muss leider abgesagt werden

Folgendes Statement gibt es dazu vom Veranstalter:

„Liebe Innfield-Community!

Die letzten Tage glichen einem nicht vorstellbaren Chaos aus Sitzungen, Terminen, Kalkulationen und Abschätzungen rund um das Innfield Festival!

Wir hatten uns vor über einem Jahr der Mission gestellt, im Westen Österreichs ein neues Musikfestival für Fans der Rock- und Metalmusik auf die Beine zu stellen und ein neues Zuhause in der österreichischen Festival-Landschaft zu schaffen.

Mit einem Line-Up, welches es im Westen so noch nie gegeben hat, mit einem Areal, welches keine Wünsche offen lässt und mit einer wunderschönen Aussicht auf die Berge Tirols.

Uns war es auch bewusst, dass ein neues Festival Zeit braucht und nicht sofort zünden kann. Dass der Verkauf aber derartig schlecht verlaufen wird – damit haben wir keinesfalls gerechnet!

Diese Woche kam nun schlussendlich der Punkt, an dem wir sagen mussten:

DAS INNFIELD FESTIVAL 2024 WIRD ABGESAGT!

Ein Supergau für uns als Veranstalter, dessen wirtschaftliche Folgen wir euch lieber ersparen wollen. Auch für alle early-bird Ticketkäufer und all jene, die bereits Tickets haben und sich den Urlaub geplant haben – ein Stich ins Herz!

Wir haben es versucht, der Westen hat aber erneut sein Opfer gefordert!

Wir melden uns in den nächsten Tagen mit allen Infos rund um Tickets etc., sobald wir intern alle Infos eingeholt und bereinigt haben.

Bis dahin… Alles Gute,

Euer Innfield-Team!“