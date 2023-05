Elvenpath: präsentieren neuen Song „Satan’s Plan“ vom kommenden Album

Die Frankfurter Metaller Elvenpath melden sich fulminant zurück und lassen am 09.06.2023 das neue Album Faith Through The Fire via El Puerto Records auf die Menschheit los. Nachdem vor einigen Wochen bereits der Titeltrack veröffentlicht wurde, legt die Band nun mit Satan’s Plan den zweiten Titel nach. Der Song beschreibt die humorige Seite der Band und beinhaltet eine ironische Aufarbeitung diverser Verschwörungstheorien. Das dazu gehörige Lyric-Video wurde von Jan Hanicz (JFH Film & Videoproduktion) hergestellt.

