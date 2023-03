Elvenpath: unterschreiben weltweiten Vertrag bei El Puerto Records

Die Frankfurter Metaller Elvenpath haben einen weltweiten Deal bei El Puerto Records unterschrieben. Das neue Album Faith Through The Fire wird am 9. Juni 2023 erscheinen.

Die Band gibt dazu folgendes Statement ab: „Elvenpath freuen sich sehr, bei einem kompetenten Label gelandet zu sein, welches in der Szene gut vernetzt ist und sich für seine Künstler ordentlich ins Zeug legt. We will meet where the metal is – and that’s El Puerto Records!“

Label-Gründer Torsten Ihlenfeld ist von den Frankfurtern begeistert: „Wenn Elfen und Piraten sich verbünden, kann daraus nur etwas Magisches und Besonderes entstehen. Wir freuen uns riesig, dass mit Elvenpath eine der ausdauerndsten und authentischsten Bands des Genres in den Hafen von El Puerto Records eingelaufen ist. Willkommen an Bord, Elvenpath!“

Eine der vielversprechendsten deutschen Metalbands steht in den Startlöchern, um sich mit dem neuen Album in gewohnter Stärke zurückzumelden. Faith Through The Fire kann mit rasanten Powermetal-Attacken ebenso begeistern wie mit lupenreinen Heavy Metal Hymnen. Dabei nehmen sich die Musiker/innen einerseits nicht allzu ernst und transportieren auf diesem Album, das erneut von Accept-Gitarrist Uwe Lulis produziert wurde, ihren ganz eigenen Humor in gewohnter Manier. Auf der anderen Seite finden sich auf Faith Through The Fire auch nachdenkliche Songs.

Line-Up:

Cris Flindt – Bass

Erhan Eric Söney– Drums

Dragutin Kremenovic – Vocals

Till Oberboßel – Lead and Rhythm Guitars

Christina Schleicher – Lead Guitars

More Info:

Website | Facebook