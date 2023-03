Time For Metal – 2023 ist laut gestartet – Quartalsbericht Q1/2023

Hey Metalhead!

Wir haben aufregende Neuigkeiten für alle Metalheads da draußen! Zum Jahreswechsel haben wir vom Time For Metal e.V. einen eigenen Gin auf den Markt gebracht. Ein Gin von Metalheads für Metalheads! Unter dem Namen Metaldrinks:Gin sind wir von keiner Hausbar wegzudenken. Probiert ihn jetzt aus und erlebt den Geschmack des Metals.

Aber das ist noch nicht alles! Wir haben im Januar mit den Vorbereitungen für den Underground Award 2023 gestartet und es wird episch! Durch unsere Sponsoren EMP und Archetype Design können wir stolz davon berichten, dass die Siegerbands neben einem gigantischen PR-Paket mit Preisen im Gesamtwert von mehr als 2.000 € rechnen können.

Für alle Festival-Liebhaber haben wir im Februar den ultimativen Festival Guide veröffentlicht! Mit einer kalendarischen Übersicht, wie auch einer Festivalkarte über alle Metal- und Rockfestivals in Deutschland (und Umland) gibt es keine Ausreden mehr, um die besten Festivals des Jahres 2023 zu verpassen!

Und als ob das noch nicht genug wäre, nähern wir uns der 100. regulären Folge unseres Podcasts Leise War Gestern. Mit aktuellen Gästen wie Caliban, Godzilla In The Kitchen, Christ Harms (Lord Of The Lost), Kings Winter und EMP (und weiteren) haben wir mit der Perle der Woche ein neues Format ins Leben gerufen, das ihr nicht verpassen dürft!

METALDRINKS:GIN

We Filled Metal In A Bottle

Wie bei unserem Onlinemagazin Time For Metal und unserem dazu gehörenden Podcast Leise War Gestern wollen wir auch mit unserer Marke Metaldrinks der Metal- und Rockszene etwas zurückgeben.

Über die letzten Jahre haben wir in der gleichnamigen Rubrik in unserem Magazin festgestellt, dass im Metal und Rock spezielle Drinks getrunken werden. Mit unseren Metaldrinks sollen speziell ausgesuchte Spirituosen unter einem Label zusammengeführt werden. Alle Umsätze der Marke Metaldrinks kommen der Szene wieder zugute. Sei es der Support einzelner Veranstaltungen oder in der Unterstützung einzelner Bands im Rahmen der PR.

Hergestellt bzw. abgefüllt werden die Metaldrinks von unserem Partner Saltwater’s GmbH, der bereits über viele Jahre Erfahrung in dem Segment der Spirituosen sammeln konnte. So landen nur die erlesensten Tropfen in der Flasche mit dem schwarzen Deckel.

Mehr Informationen: metaldrinks.de

Time For Metal Underground Award 2023

Viva The Underground

Gemeinsam mit unseren Freunden und Kollegen von EMP und Archetype Design möchten wir unserer Sub-Szene etwas Gutes tun. Nachdem der Underground Award 2021 ein voller Erfolg gewesen ist, ist es nach einem Jahr der Pause wieder an der Zeit, eine Band, ein Projekt oder einen Künstler zu küren, der mit dem gewissen Etwas heraussticht und für uns der Underground Künstler des Jahres wird. Gemeinsam mit euch und euren Fans möchten wir den Underground Award 2023 feiern. Dieser Award ist nur für euch, die ihr die Rock- und Metal-Szene von unten aufmischt und so lebendig haltet.

Mehr als 100 Bands sind im Rennen, das am 01.04.2023 gestartet wird. Bleibt neugierig, denn hierzu kommt noch mal einen separaten Newsletter. Wer sehen will, was es alles zu gewinnen gibt und wie der Underground Award funktioniert, der klickt einfach auf den folgenden Link.

Der Festival Guide

Wissen Wo Gerockt Wird

Festivals sind Orte, an denen die Szene sich trifft, Orte, an denen man neue Bands kennenlernen kann und an denen auch eine gewisse Magie vorherrscht. Da wir von Time For Metal wissen, wie wichtig Festivals für die Szene sind, haben wir uns mit dem Festival Guide die Mühe gemacht und (hoffentlich) alle Festivals für euch gelistet, die in Deutschland beziehungsweise dem deutschsprachigen Umland wichtig sind.

Die praktische Agendaansicht zeigt euch alle Festivals in chronologischer Ansicht. Über die Monats-/Wochen-/Tagesansicht ist ein Überblick über bestimmte Zeiträume möglich und über die im System eingebettete Kartenansicht gibt es zusätzlich die Funktion, genau zu schauen, wo das nächste Festival stattfindet. Mit der integrierten Routenführung haben wir eine Funktion implementiert, die es euch leicht macht, herauszufinden, wie ihr zum jeweiligen Festival hinkommt. Mit der Vorhersage helfen wir euch, dass ihr das Richtige für das kommende Festivalwochenende einpackt. Denn niemand will mit Flip-Flops im Matsch stehen oder aber bei 32 Grad mit einer langen Hose und ohne Kopfbedeckung die nächste Show genießen.

Schaut mal vorbei, wir sind neugierig auf euer Feedback!

Wöchentliche Podcast Folgen

Die Perle Der Woche

Es dauert nicht mehr lang, dann hat unser Podcast Leise War Gestern die magische Marke der 100. Episode geknackt. Eigentlich haben wir das schon lange (wenn man Sonderfolgen etc. mitrechnet), doch wir tun mal so, als ob wir bescheiden wären.

Mit der Perle der Woche haben wir vor einigen Wochen unser Credo gebrochen, welches besagt, dass nur alle zwei Wochen eine Folge erscheint. Nun bekommen unsere Zuhörer zusätzlich zu unseren Themenroulette-Episoden mit und ohne Gast, jeden Donnerstag eine neue Folge des neuen Formats in die Ohren. Kurz und knapp liefern Pia, Flo und Kai euch jeweils einen Rock- oder Metalsong, welcher zu einem zufälligen Thema passt.

Zu hören gibt es den Podcast überall, wo es Podcasts gibt (wie zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Bob! und weitere).

Hört doch mal in die aktuellen Folgen rein:

