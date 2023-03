Unantastbar: Videosingle “Küss mich” veröffentlicht

Endlich ist es so weit: Alles ist vorbereitet, geprobt, gepackt, Instrumente sind gestimmt und Stimmen geölt. Ab dieser Woche wird der Unantastbar-Truck wieder durch insgesamt 20 Städte in Deutschland und Österreich rollen. Unterwegs machen sie auch halt auf sechs deutschen Festivals – darunter mit der allerersten Ausgabe des bandeigenen Wir Leben Laut Festivals ein ganz besonderes Highlight in der Jahresmitte. Los geht es aber erst mal am 23.03. in Dresden.

Die Band freut sich riesig darauf, die neuen Songs endlich live mit den Fans feiern zu können, bei denen sicher schon jetzt jede Zeile sitzt und die Vorfreude mit jedem Tag weiter steigt. Und dem können sich Unantastbar nur anschließen und versprechen, wie immer alles zu geben: “Bald geht der Wahnsinn endlich los! Wir sind mehr als heiß darauf, endlich wieder in den Nightliner zu steigen und mit Unantastbar auf Tour zu gehen. Das neue Album Wir Leben Laut will in die Welt hinausgeschrien werden! Zu Hause kann man zwar Musik hören, die Stimmung und das ganze Drumherum auf unseren Konzerten ist aber ganz einfach einzigartig und unbeschreiblich – versprochen! Wir freuen uns auf die geilste Unantastbar-Tour aller Zeiten!”

Platz 2 der Deutschen Albumcharts für ihr Ende Dezember 2022 erschienenes 9. Studiowerk Wir Leben Laut – die erste Zusammenarbeit mit Napalm Records’ Rock-Tochter Spinning Goblin Productions –, eine großartige Crew und ihre treue Fan-Community im Rücken, müssen die fünf Vollblutrocker aus Südtirol wirklich niemandem mehr etwas bewiesen. Und doch legen sie immer wieder noch einen drauf:

Die ersten Tourdates sind mittlerweile ausverkauft, bei weiteren steht dies kurz bevor. Wer jetzt noch überlegt, sollte also besser nicht länger warten – warum denn auch? 2023 verspricht schließlich, ein weiteres, mehr als besonderes Kapitel in der Geschichte von Unantastbar zu werden. Die Wir Leben Laut-Reise geht jetzt erst richtig los!

Pünktlich zum Tourstart überrascht die Band ihre Fans zusätzlich noch mit einem weiteren Schmankerl: Dem Video zum Song Küss Mich, einem ganz besonderen Track, der schon seit dem Albumrelease rätseln lässt – schließlich handelt es sich, anders als der Titel vermuten lässt, nicht unbedingt um ein Liebeslied. Oder doch? Klar wird auch im Video: Manchmal ist nichts, wie es scheint. Ebenso wie der Songtext lässt auch das Video jede Menge Spielraum für Interpretation und hebt das Thema auf eine weitere abstrakte Ebene, die wirklich mehr als sehenswert ist:

Vielleicht finden sich auf der Tour ja Antworten … Hingehen lohnt sich also in jedem Fall 😉

Wir Leben Laut Tour 2023 / Support: Willkuer

+ Unantastbar Festivals 2023

23.03.2023 – Dresden, Reithalle Strasse E

24.03.2023 – Frankfurt, Batschkapp

25.03.2023 – Köln, Essigfabrik AUSVERKAUFT

30.03.2023 – Pirmasens, Quasimodo

31.03.2023 – Erfurt, Club Central

01.04.2023 – Stuttgart, LKA-Longhorn AUSVERKAUFT

27.04.2023 – Cottbus, Gladhouse

28.04.2023 – Weiden, Monkey Eventarena AUSVERKAUFT

29.04.2023 – Nürnberg, Löwensaal AUSVERKAUFT

30.04.2023 – Wien, Szene

19.05.2023 – Hannover, Capitol

20.05.2023 – RuhrRockRausch Festival, Oberhausen

26.05. & 27.05.2023 – WIR LEBEN LAUT Festival, Loburg

14.07.2023 – Sommer am Kiez Festival, Augsburg

28.07.2023 – Rock Dein Leben Festival, Laichingen

08.09.2023 – Rock am Burghaldenwald Festival, Vöhringen

09.09.2023 – Telfs (A), Rathaussaal

19.10.2023 – Leipzig, Hellraiser

20.10.2023 – Berlin, Huxleys Neue Welt

21.10.2023 – 5 Jahre Vollgas Richtung Rock Festival, Lichtenfels, Stadthalle

02.11.2023 – Ravensburg, Konzerthaus

03.11.2023 – St. Wendel, Liebenburghalle

04.11.2023 – Herford, X

16.11.2023 – Kiel, Max Nachttheater

17.11.2023 – Bremen, Aladin

18.11.2023 – Alsfeld, Hessenhalle

